Primul PSD-ist la protestele #văvedem

Raul Ilieș a venit astăzi pentru prima dată cu un mesaj care a ieșit în evidență, pe lângă cele din fiecare zi de la protestele din fața PSD. Social democrat convins, Raul spune că nu își va schimba niciodată orientarea, dar că ceea ce se întâmplă la momentul actual în România nu este normal.

„În urma evenimentelor care au avut loc ieri, am decis să vin cu acest mesaj (n.r. Sunt PDS-ist anti Dragnea). Sunt PSD-ist, membru în Cluj-Napoca, sau cel puțin cred că mai sunt, dar nu cred că e bine ce întâmplă. Tot la șase luni să schimbi premierii pe bandă rulantă, pentru ce? Trebuie lăsate lucrurile să meargă până la capăt, să vedem cum evoluează. Este o mare problemă cu comunicarea. Nu există. Sunt inginer, masterand, tot ce am acumulat am făcut prin forțe proprii. Lucrez în Sibiu, iar când am auzit de la colegii mei de protest, am decis să mă alătur protestelor dar cu mesajul meu. Sunt PSD-ist, nu voi schimba asta, asta este credința mea”, spune Radu.

La protestul în tăcere de astăzi au fost prezenți în Huet în jur de 70 de sibieni.