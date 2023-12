Pro TV a ofertat-o Iuliana Tudor! ”Când înțelegi asta nu te poate tenta niciun contract oricât de consistent ar fi” Emisiunea vedetei a fost scoasă din grilă de TVR

Iuliana Tudor, cândva singura vedetă ce aducea audiente notabile TVR-ul, a rămas fără emisiune.

Chiar dacă n-a mai apărut pe sticlă din toamna anului curent, fosta prezentatoare a emisiunii ”Vedeta populară” continuă să muncescă pentru producții speciale, cum ar fi cele dedicate Sărbătorilor de Iarnă, și speră că vor veni vremuri mai bune la televiziunea publică. Faptul că imaginea sa nu se mai găsește pe sticlă, a fost luat în seamă și de principaele posturi din galeria televiziunilor de la noi. Iuliana Tudor (46 de ani) i-a recunoscut lui Horia Brenciu că, în cariera sa, a avut o ofertă bună, dar pe care a refuzat-o, din partea Pro TV.

„Când am primit ofertă de la Pro TV am cerut, în schimbul proiectului care mi-era propus, un spațiu pe Acasă TV să rămân și cu ceea ce fac pe folclor. N-au dorit atunci. Au fost niște discuții, nu pot să zic că au mers foarte departe. Eu am ținut cu dinții de lumea aceasta în care am simțit că Dumnezeu m-a așezat cu o misiune. Când înțelegi asta nu te poate tenta niciun contract oricât de consistent ar fi”, a declarat prezentatoarea care tot trage la bundiță și opinci.

Pro TV a ofertat-o Iuliana Tudor! ”Din păcate, din punct de vedere financiar, televiziunea publică este foarte departe de ceea ce înseamnă o televiziune comercială. Foarte mulți dintre colegii mei de la televiziuni comerciale m-au certat. Brenciu chiar îmi tot spune: «De ce stai în continuare?». Nu e doar despre loc, e despre ce fac. N-am putut face acest lucru în altă parte”, justifică Iuliana Tudor pe YouTube atașamentul său pentru postul național de televiziune, unde de Crăciun, va oferi o gala dedicată carierei lui Ionuț Dolănescu.