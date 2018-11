Probabil cea mai rară mașină care circulă pe străzile din România

Uneori chiar si mai mult decat atat, dupa cum este cazul acestui Nissan Skyline R34 in patru usi. Lansat pe piata la sfarsitul anilor ’90, sedanul de origine japoneza nu s-a vandut niciodata si in Europa insa, intr-un fel sau altul, un astfel de exemplar a ajuns de curand pe strazile orasului Alba Iulia.

Imaginile masinii de culoare argintie, cu volan pe partea dreapta, au fost publicate pe site-ul olandez Autogespot, acolo unde regasim si alte fotografii cu bolizii care circula pe drumurile pline de gropi ale Romaniei.

Revenind la acest Nissan Skyline R34 in patru usi, informatii oficiale cu privire la motorizarea ascunsa sub capota sedanului de origine japoneza nu exista de niciun fel, dar un benzinar aspirat in sase cilindri, de 2.5 litri si aproximativ 200 de cai putere, reprezinta una dintre numeroasele posibilitati.

