Procurorii insista sa desfiinteze cursurile de contabilitate facute de Dragnea: Sunt acte falsificate

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a inceput in 1999 cursurile unei facultati de contabilitate din Alexandria care a fost infiintata oficial, potrivit actelor de la Ministerul Educatiei Nationala, trei ani mai tarziu, in 2001, in baza unei Hotarari de Guvern emise in anul 2000.

Author: Cristina Popovici | Sursa: Money.ro | Publicat: 17.11.2018, 8:42 | Actualizat: 17.11.2018, 8:42