Profesiile surprinzătoare ale vedetelor autohtone: ingineri, profesori, contabili, chiar și ospătari și tinichigii auto

Vedetele de astăzi au pornit pe căi profesionale complet diferite, înainte de a ajunge în lumina reflectoarelor. În spatele imaginii celebrităților nostre se ascund povești de viață neașteptate. Acestea sunt câteva din pofesiile surprinzătoare ale vedetelor de astăzi.

Teo Trandafir: Profesoară de engleză devenită regina divertismentului

Teo Trandafir și-a început cariera ca profesoară de limba engleză. Absolventă a Facultății de Limbi Străine, cu specializarea arabă-engleză, Teo a predat la Liceul „George Enescu” din București. Această experiență i-a permis să dezvolte abilități de comunicare care i-au fost extrem de utile mai târziu

Dan Teodorescu: Inginerul mecanic care a pus pe roate trupa Taxi

Dan Teodorescu, solistul trupei Taxi, și-a început drumul profesional în inginerie mecanică. După absolvirea facultății, a fost repartizat la Videle, unde rutina zilnică și naveta cu trenul păreau să definească o carieră tehnică. Cu toate acestea, dorința de a se exprima artistic l-a adus la București, unde a format trupa Taxi. Dan se descrie modest: „Teoretic sunt inginer mecanic, practic sunt solist la Taxi.”

Loredana Groza: De la contabilitate la pop star

Loredana Groza, diva muzicii pop din România, are un trecut profesional mai puțin cunoscut. Înainte de a deveni cântăreață de succes, Loredana și-a început cariera ca economist, lucrând în domeniul contabilității.

Oana Pellea: Actrița care a pornit de la catedra de matematică

Oana Pellea a avut un început surprinzător în carieră: matematica. Absolventă a Facultății de Matematică din București, Oana a predat această disciplină la un liceu din capitală,. Înainte de a-și descoperi adevărata chemare în teatru. Drumul său către actorie a fost marcat de o tranziție bruscă, dar și de o profundă pasiune pentru artele dramatice. Care i-au adus numeroase premii și recunoaștere internațională.

Smiley: informaticianul care a ales scena

Smiley, cunoscut pentru cariera sa muzicală și aparițiile televizate, a început în domeniul IT. Absolvent al Facultății de Informatică, Smiley a lucrat inițial ca programator, dar chemarea spre muzică a fost mai puternică. Decizia de a-și urma visul l-a transformat într-unul dintre cei mai populari artiști.

Daniel Buzdugan, contabil la bancă, Dan Negru, contabil la spital

Daniel Buzdugan a absolvit Liceul Economic și a încercat să intre la Facultatea de Filosofie. După ce nu a reușit la admitere, s-a angajat ca și contabil la Banca Comercială din Iași. „Am lucrat la Banca Comercială Română din Iași, am fost primul angajat, pentru că în ’90, când am picat la Filosofie, a trebuit să mă întrețin”, a povestit Daniel. *Dan Negru a fost, de asemenea, contabil, dar la Spitalul Victor Babeș din Timișoara. După o eroare de calcul, a fost transferat pe o funcție administrativă. „Terminasem Liceul Economic și pe atunci repartizarea era automată. Am activat doi ani în acel spital și nu regret”, a spus Dan.

Pepe a fost vânzător la tarabă

Pepe a avut o viață destul de variată înainte de a se dedica muzicii. Artistul a încercat mai multe joburi: „Am filmat pe la nunți și alte petreceri private, am fost ospătar, vânzător de haine și de cafea. Niciodată nu mi-a fost rușine, iar când voi avea copii, sper să fie și ei la fel de ambițioși” a declarat Pepe.

Marian Ionescu, liderul trupei Direcția 5, este profesor de sport și bijutier

Cu o condiție fizică de invidiat, Marian Ionescu, liderul trupei Direcția 5, este la bază profesor de sport, deși nu a profesat niciodată. Pasiunea sa pentru sport vine din tinerețe, când era student la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport.

Dan Bittman este inginer hidrotehnician

Dan Bittman, ca și fostul președinte Ion Iliescu, este inginer hidrotehnician. Solistul și-a susținut lucrarea de licență în fața fostului premier Călin Popescu-Tăriceanu, pe atunci asistent universitar. Și colegii săi din Holograf, Tino Furtună și Edi Petroșel, sunt absolvenți de Politehnică.

Chitaristul trupei Holograf, Mugurel Vrabete, este arhitect. Din proiectele sale s-a născut o clădire în apropierea orașului Alba Iulia, care a funcționat mult timp ca hotel și care astăzi găzduiește birouri ale administrației locale.

Călin Goia este solist și economist

Pasiunea pentru muzică l-a dus pe Călin Goia, solistul trupei Voltaj, la emisiunea „Școala Vedetelor”. Însă pentru siguranța sa, a absolvit și Academia de Studii Economice din București, devenind un solist economist.

Alex Velea, cel mai tatuat inginer electromecanic

Dacă nu ar fi câștigat un concurs de talente, Alex Velea ar fi lucrat probabil într-o fabrică de locomotive sau la un combinat din Craiova. Deși a început facultatea de telecomunicații, a absolvit-o pe cea de inginerie electromecanică.

Solistul de la Carla’s Dreams este avocat

Andrei Țăruș, liderul proiectului Carla’s Dreams, a absolvit Facultatea de Drept Public din Chișinău, însă nu a profesat niciodată ca avocat.

Drumul lui Connect-R de la tinichigerie auto la antrenor de fitness

Ștefan Mihalache, cunoscut ca Connect-R, a studiat la o școală cu profil de tinichigerie auto, înainte de a deveni unul dintre cei mai populari artiști din România. La un moment dat, a fost chiar instructor de fitness.

Cornel Palade, ospătar înainte de a deveni actor

Veteranul comic Cornel Palade a început ca ospătar la un restaurant central din Piatra-Neamț. „Am fost ospătar înainte să devin actor și am învățat multe din această meserie. Azi, sunt atent la ospătarii care mă servesc și le apreciez profesionalismul”, a spus el.

Romică Țociu a lucrat în depoul CFR!

Și Romică Țociu s-a școlit în altă parte decât pe scenă. A muncit ca lăcătuș mecanic la CFR, acasă, la Craiova. Cu Palade, care formează un cuplu pe scenă de 33 de ani, s-au întâlnit la un spectacol pe litoral.

Paula Herlo de la Pro TV este inginer textilist

Paula Herlo are însă cu totul altă specializare, cea de inginer textilist. „După liceu am dat la Confecții. Am intrat cu bursă, care a fost foarte bună, pentru că eu lucram în același timp. În al doilea an de facultate m-am angajat la PRO TV Arad. Eu sunt totuși o textilistă, o confecționeră la bază, nu sunt vreo jurnalistă. Și uite că am avut șansa și pentru mine a fost mediul perfect să cresc și să devin un jurnalist”, a povestit Paula Herlo.

Andi Moisescu, profesor de matematică

Este pe micul ecran de trei decenii, dar puțini cunosc faptul că Andi Moisescu are la bază o cu totul altă meserie. Realizatorul emisiunii “Apropo TV” este profesor de matematică. “Am predat doar în timpul facultății. Nu am fost diriginte, dar i-am ținut locul unuia. Am dat și câteva teze. Pe unele le-am și corectat”, a povestit Andi