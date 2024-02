Promovarea cu Gloria Buzău, cadoul de nuntă ideal pentru Denis Dumitrașcu

Nou-venit la formația lui Prepeliță, fostul jucător de la Chindia și UTA și-a cerut viitoare soție de nevastă la scufundări, în Grecia

Divizionara secundă Gloria Buzău are gânduri mari în această primăvară. Promovarea este singurul gând al jucătorilor și membrilor staff-ului tehnic, iar cantonamentul efectuat în Antalya a fost exact ce trebuia pentru ca formația să se sudeze și să poată lupta cu succes pentru obiectivul propus.

Jucător cu peste 100 de meciuri în Superligă, Denis Dumitrașcu spune că s-a acomodat perfect și speră ca la vară să sărbătorească a doua promovare din carieră.

„Am ales să fac acest pas pentru că mi-am dorit să am din nou șansa de a juca din nou la Liga 1. Eu am mai trecut printr-o promovare și pentru mine a fost unul din cele mai frumoase momente, chiar dacă am prins și play-off-ul la FC Argeș. Pentru mine a fost un sentiment unic și îmi doresc să-l retrăiesc și aici, la Buzău” – Denis Dumitrașcu, fotbalist FC Buzău.

Tot de o promovare, dar ratată în 2018, se leagă și boala care i s-a declanșat din cauza stresului: atunci, părul i-a căzut!

„A fost un stres, mai mult stresul zilnic, nu neapărat o decepție în familie. Treptat mi-a căzut părul, până când am decis să renunț eu la tot părul și mi-a fost mai ușor atunci. Totul a fost psihic, din fericire nu a fost o problemă internă” – Denis Dumitrașcu, fotbalist FC Buzău.

Acum are din nou o podoabă capilară bogată, însă a avut nevoie de ani de tratamente și de injecții cu plasmă făcute în cap pentru a-și reveni.

„E ca un fel de plasmă și se injectează în cap. Dar am urmat multe tratamente. Eu sunt mulțumit că am jucat fotbal și mai puțin contează aspectul vizual” – Denis Dumitrașcu, fotbalist FC Buzău.

După ce a rezolvat problema, Denis a și ajutat foarte mulți oameni care sufereau de aceeași problemă.

„De-a lungul timpului am cunoscut multe persoane cu această problemă. Am ajutat cu cât am putut cu sfaturi, cu ce am putut. Chiar acum primesc și mulțumiri că au dat roade sfaturile mele” – Denis Dumitrașcu, fotbalist FC Buzău.

Florin Costea va fi nașul de cununie

Pentru Denis, promovarea ar însemna și un cadou de nuntă foarte frumos, pentru că în vară se va căsători. El și-a cerut iubita de soție într-un mod original: în timpul unei scufundări, în Grecia. Nașul lor va fi fostul atacant Florin Costea.

„Cererea în căsătorie a fost un moment frumos și nu mi-a luat foarte mult pentru că știam că va urma o vacanță și m-am pregătit din România, așa că a fost ușor. În Grecia am cerut-o, a fost foarte frumos. Nașul de cununie va fi Florin Costea, cu care sunt prieten din copilărie. Nunta o vom avea anul acesta” – Denis Dumitrașcu, fotbalist FC Buzău.

Săptămâna aceasta, Florin Costea a fost numit director sportiv la FCU Craiova, iar Denis se bucură foarte mult pentru prietenul lui.

„El a și urmat școala de antrenor, dar cred că i se potrivește acest post, pentru că el chiar merita un post în echipa Craiovei, e o emblemă a echipei și îi urez succes” – Denis Dumitrașcu, fotbalist FC Buzău.

Originar din Râmnicu Vâlcea, oraș înconjurat de mănăstiri, fotbalistul a crescut cu credința în suflet. El spune că locul unde se reculege cel mai des este Mănăstirea Dintr-un Lemn.

„Eu sunt de fel credincios, iar mănăstirea unde mă simt eu cel mai bine e Mănăstirea Dintr-un Lemn. Acolo aleg să merg și mă rog” – Denis Dumitrașcu, fotbalist FC Buzău.

Gloria Buzău începe sezonul pe terenul ultimei clasate, Progresul Spartac

Chiar dacă echipa s-a întărit considerabil, antrenorul Andrei Prepeliță rămâne cu picioarele pe pământ și vrea să o ia pas cu pas.

„E o luptă, sunt multe echipe angrenate, diferența nu e foarte mare. Cred că am făcut lucrurile bine, corect, am avut și timpul necesar, față de vară, când totul a fost făcut pe repede înainte, dar asta a fost situația, ne-am asumat-o. Sper să începem bine chiar dacă jucăm cu ultima clasată, trebuie să fim concentrați 100%, căci din experiență am mai avut meciuri din astea și s-au dovedit a fi foarte grele” – Andrei Prepeliță, antrenorul FC Argeș.

Tehnicianul e bucuros că are în lot mai mulți jucători români, căci mesajul lui ajunge mai repede la toată lumea.

„Față de tur o diferență fiind mult mai mulți jucători români sunt mult mai receptivi și înțeleg mult mai repede ceea ce le cer. Avem și acum jucători străini, dar cred că numărul strainilor nu trebuie să depășească numărul jucătorilor români, adică românii trebuie să fie în superioritate” – Andrei Prepeliță, antrenorul FC Argeș.

Referitor la meciul programat duminică, pe terenul ultimei clasate, Progresul Spartac, tehnicianul ocupantei locului 5 în clasament spune că partidele cu echipele din a doua jumătate a clasamentului sunt cele mai dificile.

„E un meci oficial, în prima parte a campionatului am întâlnit echipe din partea a doua a clasamentului și s-au dovedit a fi foarte grele, unele le-am câștigat în ultimele minute. Vreau să mergem concentrați și să luăm cele trei puncte” – Andrei Prepeliță, antrenorul FC Argeș.