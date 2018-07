Propunere inedită din PNL: Viorica Dăncilă să aibă INTERZIS la vizite externe

Deputatul PNL Ovidiu Raețchi susține, într-un comunicat de presă, că turneul premierului Viorica Dăncilă în Balcanii de Vest este cea mai mare rușine din istoria diplomației române, iar deplasările șefului Executivului trebuie blocate imediat.

“România are o tradiție diplomatică solidă. Personalități precum Titulescu au modelat relațiile internaționale în epoca lor, Marea Unire are în spate și munca unor diplomați remarcabili. Am avut, de-a lungul istoriei, și eșecuri în materie de politică externă, dar niciodată nu am fost ridicoli. Niciodată nu ne-am stânjenit partenerii de dialog. Astăzi, din cauza uluitoarei alegeri de a o susține pe Viorica Dăncilă în fruntea Guvernului, am ajuns de râsul cancelariilor din întreaga lume. Actualul premier a demonstrat constant ca nu înțelege informații de bază din dosarele pregătite de experți și nu înțelege, la propriu, nici măcar pe ce lume se află. Nu înțelege în ce oraș a ajuns, cum se numesc interlocutorii săi, ce naționalitate au, cum trebuie să răspundă la formulele lor de politețe. Cum am putea astfel pretinde de la doamna Dăncilă să aibă capacitatea de a procesa și de a transmite idei mai complexe în numele României??!”, se întreabă liberalul.

Ovidiu Raețchi susține că deplasările în plan extern ale premierului trebuie oprite.

Premierul României, Viorica Dăncilă, aflată în vizită în Republica Macedonia, a făcut mai multe greşeli, susţinând că este primul prim-ministru care vizitează Republica Macedonia, dar şi că cetăţenii acestei țări sunt “macedoni”, în loc de “macedoneni”. Aflat în Republica Muntenegru, a confundat Podgorica cu Priștina, capitala Kosovo, stat nerecunostut de România.

