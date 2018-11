PROTEST UNIC în România. Durează de 310 zile

Radu Vancu, unul dintre initiatorii miscarii “Va vedem din Sibiu”, ne-a explicat cum a fost gandit acest protest unic in Romania.

“Noi am inteles de la bun inceput ca va fi un maraton, nu un sprint, si ca trebuie sa facem un fel de management al energiei ca sa rezistam cat va fi nevoie pana cand aceste legi ale Justitiei in forma lor aberanta vor fi retrase.

Ne-am gandit sa folosim formula aceasta a flashmob-ului de un sfert de ora zilnic, pentru ca eram convinsi ca asa ne vom putea administra mai bine energia. Nu eram siguri daca vom reusi sa mentinem asta cateva luni sau un an (iata ca se implineste aproape un an de cand suntem zilnic in strada), dar stiam ca alte sanse nu avem, ca daca vom incerca sa permanentizam un mars in fiecare seara sau asa ceva, vom esua. Am sperat ca un protest pe modelul picaturii chinezesti (o cantitate mica de timp, insa administrata zilnic) va construi o presiune suficienta si va atrage o atentie suficienta din partea media si a institutiilor europene cat sa devina incomod pentru PSD. Am sperat ca vom reusi si cred ca am reusit“, ne-a spus Radu Vancu.

Articolul integral pe ZIARE.COM