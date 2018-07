PSD promite triplarea pensiilor din 2021. Economiştii spun că e imposibil

Noua lege a pensiilor, care ar fi trebuit deja făcută publică, aşa cum a promis ministrul Muncii Olguţa Vasilescu, va intra în dezbatere abia luna viitoare şi vizează printre altele aproape triplarea nivelului pensiilor din anul 2016. „Să vă prezint câteva evoluţii: 2016 – punctul de pensie 871,1, în 2017- 1000 de lei, în 2018 l-am dus la 1100 de lei. 2019 – 1265 de lei, creştere 45,2%, 2020 – 1775, mai mult decât dublu decât 2016. Asta aducem în plus în acest mandat. Pensia minimă va fi de 775 de lei din 2020. Noi la legea asta am lucrat foarte mult, era gata mai demult, dar am zis să facem simulări. O pensie brută de 1500 de lei în 2016, net lua 1.399 de lei, în 2020 va avea 3.049 de lei brut şi net 2944, va fi o creştere de 110% faţă de 2016. În 2021, cu formula din noua lege, brut va fi 4507 lei, 4256 lei net”, a declarat liderul PSD.

Anunţul lui Liviu Dragnea pare însă absolut incredibil pentru economişti. „Nu este posibil aşa ceva! Cred că este o neînţelegere. Poate s-a referit la altceva. În 2-3 ani să triplezi pensia?! Nu e posibil! Oricât de populist ar fi, nu poate să spună că triplează pensiile. M-am uitat în Programul de Guvernare. În 2020, punctul de pensie ar urma să fie majorat la 1.400 lei, nu 1.775”, a declarat pentru „Adevărul” Ionuţ Dumitru, preşedintele Consiliului Fiscal. Contactat telefonic, Iancu Guda, preşedintele Asociaţiei Analiţştilor Financiar Bancari (AAFBR), a declarat pentru „Adevărul” că o astfel de majorare a pensiilor este nesustenabilă. „Sunt mai multe elemente care arată că o astfel de măsură nu poate fi susţinută financiar. Pe de o parte, deficitul este foarte mare şi în creştere. Natalitatea este depăşită ca nivel de necesarul forţei de muncă active. În acest context, să promovezi o triplare a nivelului pensiilor, fără o strategie pe termen lung, nu poate fi sustenabil. Fie vor creşte veniturile, impunând taxe noi sau modificându-le pe cele vechi, fie eficientizează colectarea veniturilor publice, unde România stă foarte prost. E greu de crezut că se vor face minuni în direcţia asta. O astfel de măsură nu e sustenabilă”, a explicat Guda.

Articolul integral pe ADEVĂRUL