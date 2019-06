RADET, drept la replică: ”Activitatea de furnizare a apei calde și a căldurii trebuie să continue în Municipiul Bucureşti”

Referitor la articolul cu titlul “Se pregătește un tun la RADET? Acuzele unui fost șef al

Privatizărilor!” apărut în data de 20.06.2019, autor Cristian Matache, pentru corecta informare a opiniei publice vă transmitem precizările de mai jos și vă solicităm, în virtutea dreptului la replică, publicarea lor în aceleași condiții ca şi articolul citat, pentru ca cititorii să aibă acces la informaţii reale şi corecte care reprezintă punctul de vedere oficial al regiei autonome.

1. Indiferent de forma juridică de organizare a instituției RADET, activitatea de furnizare a apei

calde și a căldurii trebuie să continue în Municipiul Bucureşti, iar clienții RADET trebuie să fie cât mai puţin afectaţi. În acest sens, au fost dispuse mai multe măsuri prin care să se asigure continuitatea funcţionării serviciului de termoficare şi a activităţii regiei, continuarea licitaţiilor fiind una dintre acestea. Pe cale de consecinţă, achiziția de robineți (vane) are în vedere atât funcţia principală de sectorizare şi reducerea ariei zonei afectate de avarii, cât şi reducerea pierderilor din reţea, majoritatea vanelor aflate în sistem având vârsta acestuia, mai mare de 50 de ani, multe dintre acestea nemaifiind funcţionale. Montarea lor diminuează şi efectele avariilor asupra populației, prin reducerea ariei afectate de o avarie.

Vă informăm că această procedură are în vedere încheierea unui acord cadru pe o perioadă de doi ani. Sumele prevăzute pentru acordul cadru nu se imobilizează deoarece comenzile vor fi făcute înbaza unor contracte subsecvente prin care se va achiziţiona exact cantitatea necesară de produse ce poate fi utilizată într-un anumit termen, astfel încât garanția să fie păstrată.

Contrar afirmației din articol conform căreia „achiziția este ilegală deoarece sumele nu sunt

prevăzute în buget așa cum cere legea” vă informăm că sumele sunt prevăzute la poziția numărul 25 din buget – obiectiv investiții robineți (vane) de pe aceeași pagină a bugetului publicată de dumneavoastră – unde la total alocații buget local apare suma de 151.390,00 mii lei, pentru acest an fiind alocată suma de 15 milioane de lei. Această valoare nu se află la poziţia 18, aşa cum apare în articol. Considerăm că publicarea unei file din buget și încercuirea în mod eronat a unui alt obiectiv decât cel real, nu pot fi interpretate decât ca o acţiune de rea-credință și o încercare de a induce în eroare opinia publică.

2. Faţă de afirmaţia potrivit căreia „RADET nu are în derulare și proceduri de achiziție a celor

aproximativ 900 km de conducte preizolate de diferite dimensiuni necesare modernizării” vă comunicăm că regia autonomă nu are în derulare astfel de proceduri de achiziții întrucât această investiție de modernizare a conductelor se derulează de către Primăria Municipiului Bucureşti având ca exemplu contractul cu Compania Municipală Energetica. În prezent, regia autonomă are acorduri-cadru pentru toate dimensiunile de conductă clasică, spre deosebire de anii trecuţi când această ţeavă lipsea cu desăvârşire, fiind create condiţiile necesare pentru schimbarea tronsoanelor avariate, simultan cu operaţiunile de schimbare a vanelor.

3. În ceea ce priveşte licitaţia care vizează lucrări (manoperă) de intervenție contractate cu

diverse societăți, aceasta a fost necesară în urma analizei evoluției indicatorilor de performanță, care demonstrează o degradare continuă a conductelor, simultan cu faptul că ritmul de degradare a acestora este mult mai mare decât ritmul de înlocuire a ţevilor efectuat prin forţe proprii şi investiţii. Menţionăm că sistemul a fost construit în 30 de ani, reţeaua primară în alţi 20 de ani, ceea ce indică un ritm de 50 de kilometri pe an. Este de la sine înţeles că, în condiţiile actuale de trafic din Municipiul Bucureşti acest ritm nu poate fi depăşit. Concret, aceste lucrări urmăresc înlocuirea în zonele de sub trape şi de sub capacele aferente reţelei de termoficare, acolo unde țeava este afectată de infiltrații și unde se produc peste 70% din avarii. Este vorba de lucrări care se execută pentru prima dată în ultimii 10 ani.

4. Vă reamintim şi subliniem pe această cale faptul că decizia începerii din această primăvară a

lucrărilor a fost luată înainte de pronunţarea falimentului şi are în vedere asigurarea continuităţii serviciului de termoficare atât prin activitatea regiei autonome, cât şi prin activitatea în viitoarea companie. Neefectuarea acestor lucrări din cauza situaţiei juridice a regiei autonome pune în pericol funcţionarea sistemului de termoficare şi implicit, sezonul viitor de încălzire 2019-2020.

5. Cu privire la afirmaţia că ”…peste o lună expiră suspendarea efectelor falimentului RADET

bunurile și lucrările achiziționate în urma acestor licitați vor fi lichidate, generând o nouă pagubă pentru bucureșteni”, subliniem faptul că pe rolul instanţei de judecată, cauza privind suspendarea efectelor falimentului nu are stabilit niciun termen de judecare. Astfel, afirmaţia este o simplă speculaţie menită să alarmeze populaţia. Mai mult decât atât, în ceea ce priveşte afirmaţia că „bunurile și lucrările achiziționate în urma acestor licitați vor fi lichidate”, menţionăm că, la momentul preluării activităţii RADET de către Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti, toate contractele atribuite şi cele aflate în derulare, precum şi procedurile de licitaţie aflate în desfăşurare vor fi preluate de către noua societate, conform

Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), fiind astfel asigurată continuitatea activităţii.

Considerăm etic şi necesar ca pe viitor înaintea publicării unui astfel de articol, pentru o corectă

informare a publicului să fie cerut şi punctul de vedere al instituției noastre. Conform celor dovedite anterior, cele publicate sunt doar speculații și erori menite strict să aducă atingere și să denigreze imaginea regiei autonome.

În concluzie, consideram că întreg articolul are un vădit caracter denigrator şi reprezintă rodul

unei acţiuni cu efecte directe de dezinformare a opiniei publice şi în defavoarea bucureştenilor.

SERVICIUL COMUNICARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL