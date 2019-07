Răspunsul lui BREAZ pentru actori: ”Nu am niciun motiv”

La scurt timp dupa ce Ion Caramitru, managerul Teatrului National Bucuresti, a cerut demisia ministrului Culturii, Daniel Breaz a reactionat si a transmis ca nu are de gand sa se retraga din functie.

Intrebat daca isi va da demisia, Breaz a replicat: “Nu am niciun motiv. Tot ce am facut a fost sa gestionez cat se poate de realist bugetul ministerului si cred ca in cele sapte luni am realizat niste lucruri importante in minister”.

Ministrul a insistat asupra faptului ca nu s-au taiat bugetele teatrelor, precizand ca TNB are “un buget mai mare decat anul trecut cu 4 milioane de lei”. Breaz a admis ca la capitolul bunuri si servicii (de unde se platesc si colaboratorii) anumite sume sunt mai mici, sustinand “ca un manager care primeste o anumita suma trebuie sa gestioneze bugetul sa se incadreze”.

Ministrul a adaugat ca doar cateva institutii au solicitat suplimentarea la capitolul bunuri si servicii, precizand ca are doar 4-5 cereri in acest sens.

Amintim ca artistii romani se plang de faptul ca autoritatile locale au taiat masiv fondurile alocate institutiilor de cultura si duminica au iesit in strada. Luni, premierul Viorica Dancila a spus ca se va intalni cu actorii, lucru care s-a si intamplat marti.

Dupa intalnire, Ion Caramitru a cerut demisia ministrului Culturii.