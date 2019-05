Răspunsul lui IOHANNIS pentru DRAGNEA: ”Infractorul-șef începe să atace UE cum că ne-ar dăuna”

Președintele Klaus Iohannis a criticat sâmbătă, la Iași, atacurile lansate de Liviu Dragnea la adresa Uniunii Europene, afirmând că ”dacă pesediștii nu vor în UE, să plece și să ne lase să ne facem treaba”.

”Există politicieni care au venit aici să vă umilească, ăia vă spun că nu contează alegerile și referendumul. (…) Dacă oamenii votează, PSD dispare, ceea ce pentru ei este o poveste tristă”, a declarat Iohannis, la lansarea cărții sale EU.Ro.

Iohannis a mai spus că PSD nu are decât să plece dacă nu vrea în UE. ”Ne-am făcut treaba bine la Bruxelles, doar acasă o facem prost, atacăm independența justiției. Pesediștii au adus în discuție statul de drept și viitorul democrației în România. Infractorul-șef începe să atace UE cum că ne-ar dăuna. Auziți ce tâmpenie! Ca și cum noi toți am fi proști. Noi vrem să fim europeni, dacă ei vor altceva atunci să se retragă și să ne lase să ne facem treaba”, a spus Iohannis.

De asemenea, șeful statului i-a ironizat pe pesediști pentru că au fost huiduți la mitingul electoral de la Iași. Prezent în capitala Moldovei, Iohannis a spus că ”nu ai nevoie de niciun jandarm să vii acolo” pentru că Iașul este un oraș fain. ”Nu ai nevoie de niciun jandarm să vii de acolo până aici. Foarte fain oraș (…) chiar mi s-a părut că unii s-au bucurat să ne vadă”, a declarat Iohannis, la lansarea cărții sale EU.Ro.

Iohannis a făcut apel la participarea la alegerile și referendumul din 26 mai. ”Imediat după europarlamentare, avem prezidențiale. Aici vorbim de o schimbare profundă, o schimbare pentru România. Eu vreau ca românii să meargă la referendum și să spună DA schimbării. Într-o democrație, schimbarea se întâmplă prin vot. Românii trebuie să spună DA, da, vrem justiție independentă, da, vrem continuarea luptei anticorupție, vrem o Românie prosperă, vrem autostrăzi. Credeți că dacă mai rămân aștia la guvernare se va face autostradă? E nevoie de o schimbare profundă”, a susținut el adăugând că, altfel, există riscul de a ajunge într-un sistem dictatorial în care vocea oamenilor nu se mai aude.