Răspunsul lui MIHAI TUDOSE la întrebarea dacă pleacă din PSD

"Nu am avut purtător de cuvânt când am fost prim-ministru, nu am nici acum", a răspuns Mihai Tudose dacă pleacă din PSD.

Author: Mihai Voican | Sursa: B1TV | Publicat: 25.05.2018, 16:41 | Actualizat: 25.05.2018, 16:44