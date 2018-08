Răspunsul lui TEODOROVICI pentru IOHANNIS: Are destui bani

Ministrul finanțelor, Eugen Teodorovici, răspunde la acuzațiile lansate de la Palatul Cotroceni privind un așa-zis „sabotaj bugetar” prin tăierea banilor Administrației Prezidențiale.

„Nu e nici pentru prima oară, nici pentru ultima oară. Să ieși în public și să spui că felul în care ți-ai alocat sumele pe 2018, modul în care ai semnat contractele, felul în care cheltui banii arăți, practic, că nu ai o experiență foarte bună în zona aceasta. Dacă ne uităm de la an la an, din 2014 până astăzi, cred că e singura structura publică căreia i s-a dublat bugetul”, a spus Teodorovici, la Antena3, care a precizat că Iohannis are bani pentru deplasări.

Presedintele Klaus Iohannis considera ca rectificarea bugetara anuntata de Guvern reprezinta „o incalcare grosolana si o incercare de a bloca prin constrangeri bugetare activitatea unei institutii fundamentale”, a afirmat marti purtatorul de cuvant al sefului statului, Madalina Dobrovolschi.

„In privinta Administratiei Prezidentiale, presedintele Romaniei considera ca rectificarea bugetara anuntata reprezinta o incalcare grosolana si o incercare de a bloca prin constrangeri bugetare activitatea unei institutii fundamentale. Consecintele sunt grave asupra actiunilor presedintelui Romaniei si, implicit, a reprezentarii statului roman. Dupa ce in repetate randuri actuala majoritate parlamentara a incercat sa amputeze prerogativele presedintelui Romaniei, acum Guvernul apeleaza la aceasta forma de sabotaj bugetar”, a declarat Dobrovolschi, la Palatul Cotroceni.

