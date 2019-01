Reacţie extrem de dură a celei mai mari bănci româneşti, Banca Transilvania, faţă de taxa bancară: „Este o naţionalizare a profiturilor”

BT afirmă că este vorba de o naţionalizare a profiturilor care va opri orice plan de dezvoltare al băncii în perioada următoare, că a oferit finanţări noi de 7 miliarde de lei în ultimii trei ani IMM-urilor şi microîntreprinderilor şi că taxa, dacă se va aplica trimestrial, va avea consecinţe grave asupra sistemului bancar, a economiei, asupra populaţiei şi antreprenorilor.

Întrebare ZF: Va continua Banca Transilvania extinderea prin achiziţii? Sunt interesante pentru BT eventuale bănci mai mici care nu vor rezista în piaţă dacă taxarea se aplică în această formulă?

„Vedem că suntem penalizaţi suplimentar cu o taxă pe active, care, în opinia noastră, înseamnă naţionalizarea profiturilor, chiar dacă Banca Transilvania a oferit deja discount la active sau am lucrat cu marjă redusă, impusă de Stat. Aceasta, după ce am investit aproape 2 miliarde lei în discounturi la credite în programele de conversie din franci elveţieni destinate clienţilor Volksbank România şi Bancpost şi după ce am susţinut programele Statului Român – Prima Casă, Start-Up Nation şi cele ale FNGCIMM. Contrar opiniilor recente privind reticenţa băncilor în creditarea businessurilor româneşti, ele au continuat să susţină antreprenorii. De exemplu, în ultimii 3 ani Banca Transilvania a acordat 7 miliarde lei credite noi pentru peste 50.000 de IMM-uri si microînterprinderi locale. Acum, noi, împreună cu aceste IMM-uri şi alături de populaţie, vom suporta costurile taxei”.

