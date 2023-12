Republica Moldova a primit primul radar de la producătorul francez Thales, pentru a-şi consolida apărarea aeriană

Ministrul apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat că sistemul de supraveghere a ajuns recent la Chişinău, pe cale aeriană, şi va putea monitoriza spaţiul aerian al întregii ţări, scrie şi .

Radarul a fost achiziţionat din bugetul naţional de apărare, iar compania franceză THALES a asigurat sprijinul informaţional şi logistic.

La rândul său, ministrul de externe Nicu Popescu a declarat că achiziţia reprezintă o mărturie a sprijinului pe care îl are Moldova din partea partenerilor francezi. „Ne-am angajat să construim un viitor mai sigur şi mai prosper în cadrul familiei europene”, a scris el pe platforma socială X.

Alla Diaconu, reprezentantă a Ministerului Apărării, a precizat pentru NewsMaker că Republica Moldova deţinea până acum mai multe sisteme de supraveghere aeriană, însă acestea erau vechi.

„Nu avem apărare aeriană, nu avem rachete, nu avem avioane. Următorul pas este un sistem de apărare aeriană pentru infrastructura critică, inclusiv aeroportul, centralele electrice şi aşa mai departe. Acesta este doar începutul”, a declarat premierul Dorin Recean.

Autorităţile din Republica Moldova au raportat că au găsit resturi de rachete în nordul ţării de cel puţin patru ori de când Rusia a lansat invazia la scară largă a Ucrainei vecine în februarie 2022.

Moldova şi-a câştigat independenţa faţă de Uniunea Sovietică în 1991, iar relaţiile sale cu Moscova s-au deteriorat în timpul războiului din Ucraina, pe care Chişinăul l-a condamnat cu fermitate.