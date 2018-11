REVOLTA Olguței Vasilescu! A scris totul pe Facebook

Revoltată de aceste afirmaţii, Lia Olguţa Vasilescu a răspuns ”Când vrei să ataci un ministru şi să spui că minte şi că în doi ani s-au construit doar două şcoli în România, informează-te! Altfel te faci iarăşi de ras! Nu ca ai fi de fală…

”Vă prezint mai jos lista cu scoli si gradinite modernizate sau construite, in ultimii doi ani, doar pe fondurile de la Ministerul Agriculturii, in cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală.(…) Pentru toţi mincinoşii care spun ca nu s-a construit nimic in aceşti ani!”, a scris Lia Olguţa Vasilescu pe Facebook.

Edupedu.ro a consultat stadiul proiectelor derulate prin PNDR. Astfel, la 1 noiembrie 2018, pentru Submăsura 7.2, la care se referă ministrul Lia Olguţa Vasilescu, ”Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică – infrastructură educaţională şi socială”, erau depuse 444 de proiecte, dintre care 325 selectate să fie realizate în exerciţiul financiar 2014-2020. Dintre acestea, la rubrica proiecte finalizate apare cifra 0 (zero).

Articolul integral pe CAPITAL