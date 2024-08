Rita Ora, dezbrăcată la lenjerie intimă, la control, pe aeroportul din Timișoara! IMAGINEA ce a făcut înconjurul Internetului

Un control de securitate… diferit la Timișoara, imortalizat de vedeta britanică Rita Ora.

Cântăreața britanică a oferit un moment inedit pe Aeroportul Internațional ”Traian Vuia” din Timișoara, după concertul incendiar susținut în România. Artista de 33 de ani, cunoscută pentru hiturile sale internaționale și aparițiile memorabile, a trecut prin controlul de securitate mai mult dezbrăcată: în lenjerie intimă de culoare roșie, un dres negru și cipici de unică folosință. Această imagine, surprinsă pe aeroport, a fost împărtășită chiar de Rita Ora pe rețelele de socializare, provocând un val de comentarii și reacții din partea fanilor.

După control a urcat așa în avionul privat ce a adus-o

După ce a electrizat publicul român la concertul său din Timișoara, Rita Ora nu și-a schimbat ținuta scenică nici la plecarea de pe aeroport. Îmbrăcată în aceeași lenjerie intimă roșie și dresuri negre, artista a pășit încrezătoare prin controlul de securitate, unde a fost imortalizată într-o ipostază care a făcut rapid înconjurul internetului. Dacă pe scenă a ales să poarte încălțări spectaculoase, la aeroport a optat pentru cipici de unică folosință, respectând cerințele de securitate.

Concertul a aprins Timișoara

Rita Ora a fost capul de afiș al evenimentului „Celebrării Orașului 2024”, Programului Timișoara – Capitală Europeană a Culturii. Mii de oameni s-au adunat pe bulevardul I.C. Brătianu și în parcurile Civic și Brătianu pentru a o vedea pe artista de origine kosovară, care nu a dezamăgit. Cu hituri precum „Let You Love Me”, „Hot Right Now” și „Your Song”, Rita Ora a făcut ca seara să fie una de neuitat pentru toți cei prezenți.

Imaginea cu Rita Ora, imagine vedetă pe Interent

După concertul de la Timișoara, Rita Ora a ținut să își exprime recunoștința față de publicul român printr-un mesaj emoționant postat pe Instagram. „România a fost o nebunie! Ați fost incredibili noaptea trecută. Mulțumesc că m-ați invitat”, a scris artista, care are o avere estimată la 30 de milioane de dolari. Rita, care este căsătorită din 2022 cu regizorul neozeelandez Taika Waititi, a demonstrat din nou că știe cum să îmbine muzica, moda și atitudinea nonconformistă pentru a-și cuceri fanii din întreaga lume.

Imaginea artistei îmbrăcată doar în lenjerie intimă la controlul de securitate rămâne un simbol al stilului său unic și al dorinței de a surprinde mereu.