România are din ce în ce mai puţini copii. După 1990 numărul lor s-a înjumătăţit!

Încotro merge România ca naţie? Este o întrebare la care cu greu putem găsi un răspuns. Iar cifrele din ultimii ani nu au o notă prea optimistă. Ultimul Raport al Curţii de Conturi arată că suntem de la an la an tot mai puţini. Mai precis, numărul copiilor născuţi în ţara noastră scade de la an, la fel şi numărul celor care frecventează şcoala. Ce face statul în acest caz? Promite bani pentru educaţie, dar până acum abia a ajuns la jumătate faţă decât a promis.

Author: Cristina Popovici | Sursa: Money.ro | Publicat: 09.01.2019, 7:52 | Actualizat: 09.01.2019, 7:52