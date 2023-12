România de bine! David Popovici, după bronzul european: ”Mi-a venit să plâng când am auzit publicul strigându-mi numele”

România a încheiat Campionatele Europene de natație în bazin scurt de la Otopeni cu o medalie de bronz obținută de David Popovici la 100m liber și un surprinzător loc 5 al puștiului de 16 ani Robert Badea. „Tricolorii” au mai obținut un loc 3 prin Andrei Ungur, la 100m spate, dar și alte 8 calificări în finale.

Multiplu medaliat european, David Popovici și-a încununat participarea la europene în bazin scurt cu o medalie de bronz și cu satisfacția că și-a mulțumit fanii veniți special pentru el.

„Am fost pe pilot automat în cursă, în cele 46 de secunde n-am avut timp de nimic, dar sper ca pe viitor cele 46 de secunde să devină 44. A fost o cursă grea, intensă, agitată, iar valurile nu-mi plac deloc. Înainte de ultimul bazin m-am gândit că trebuie să rezist valurilor venite dinspre centrul bazinului, acolo unde înotau cei cu timpi mai buni. În bazin scurt mai ales, cu cât ești mai mic, cu atât trebuie să înfrunți valurile mai tare, iar eu sunt încă mic… Publicul a fost minunat! Încerc să fiu cât mai curajos, dar îmi vine să plâng când aud oamenii care au venit pentru mine și pentru colegii mei la bazin. Încurajările oamenilor din tribună mă emoționează și mă ajută” – David Popovici, medaliat cu bronz la Campionatele Europene în bazin scurt.

Una dintre cele mai frumoase surprize din lotul României a fost locul 5 obținut de Robert Badea. În vârstă de 16 ani, puștiul antrenat de Iulia Becheru a recunoscut că în înainte de seriile competiției nu se gândea nici la calificarea în finală.

„ Este extraordinar acest loc 5, am avut nevoie de push-ul oferit de public. Nici nu mă gândeam la finală astăzi, eram demoralizat complet, dar am avut oamenii potriviți lângă mine. Antrenoarea mi-a spus să mă distrez la cursă și asta am reținut. La ultima sută am tras mult pentru că l-am văzut pe cel de lângă mine și mi-am dorit să-l depășesc „- Robert Badea, locul 5 la Campionatele Europene în bazin scurt.

„Am trăit cu mari emoții cursa și mai ales momentul în care toată tribuna îi striga numele. N-am avut stare în timpul cursei, am văzut că a întors bine primii 50m și m-am gândit că dacă o ține așa, va fi rezultat bun. La final mi-am zis doar atât „ Ne-a ieșit”. Pe parcursul zilei am încercat să mai iau din emoțiile pe ca le simțeam că le are, apoi, înainte de finală l-am întrebat cum vrea să abordeze cursa, ne-am stabilit o strategie, dar i-am spus să se bucure de această finală, este junior și se luptă cu cei mai buni seniori de pe continent. Dacă rămâne la fel de serios la antrenamente, cu siguranță veți mai auzi de el la competițiile majore” – Iulia Becheru, antrenoare Robert Badea.

Camelia Potec: „Ne-am depășit obiectivul”

Managerul general al Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, Camelia Potec, s-a declarat mulțumită de rezultatele obținute de „tricolori”, mai ales că a fost depășit obiectivul stabilit înainte de startul campionatelor continentale.

„Mă bucur că sportivii români au reușit performanțe notabile, am avut 8 finale, 2 medalii de bronz, majoritatea sportivilor și-au făcut cei mai buni timpi și au reprezentat țara cu mândrie. Acest lucru ne dă speranțe pentru Jocurile Olimpice din 2028. Ne-am depășit obiectivul: o finala europeană și o medalie” – Camelia Potec, managerul general al Federației Române de Natație și Pentatlon Modern.

Camelia Potec e fericită de feedbackul oferit de delegațiile străine găzduite de România și le-a mulțumit partenerilor federației.

„Organizatoric suntem încântați că toată lumea s-a simțit bine și că am reușit să facem această competiție la standarde înalte. Vreau să le mulțumesc celor de la Agenția Națională pentru Sport, fără ajutorul cărora nu am mai fi avut acest eveniment major în România, dar și partenerilor privați, care ne-au sprijinit enorml” – Camelia Potec, managerul general al Federației Române de Natație și Pentatlon Modern.