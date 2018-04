România în ping-pongul rusesc. Armele și victimele războiului psihologic

Suntem in epoca post-incredere, nu mai avem incredere in ce stim. Rusia pompeaza atat de multe informatii false incat oamenii isi pierd increderea in adevarul si relatarea jurnalistice, in institutii si in toti politicienii la gramada. Rusia incearca sa stea cat poate de aproape de art 5 al Cartei NATO, dar suficient de departe cat sa nu provoace o reactie militara. Acesta e razboiul psihologic, afirma Corina Rebegea, analist al unui institut din Washington dedicat studierii Europei Centrale si de Est.

Author: Mihai Voican | Sursa: Ziare.com | Publicat: 24.04.2018, 8:25 | Actualizat: 24.04.2018, 8:25