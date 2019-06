Românii primesc, de ASTĂZI, drept de liberă circulație în cea mai bogată țară din Europa

Consiliului Federal din Elveţia a decis să acorde acces liber cetăţenilor români de la 1 iunie, a anunțat, recent, ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba.

In luna aprilie 2018, Consiliul federal elveţian a decis să prelungească clauza de salvgardare aplicabilă cetăţenilor români şi bulgari, prevăzută în Protocolul II al Acordului UE – Elveţia privind libera circulaţie a persoanelor.

Această măsură, a comunicat MAE la acel moment, avea o valabilitate de un an, până la 31 mai 2019, fără a mai putea fi reînnoită, şi vizează eliberarea de noi permise de şedere de tip “B” (durată de şedere între 1 şi 5 ani). Măsura nu restricţionează eliberarea de permise de tip “L” (durată de şedere sub un an) şi nici prelungirea permiselor de tip “B” deja eliberate.