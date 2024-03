Românii vor la mare! Numărul rezervărilor de vacanţe a crescut puternic

„Ofertele speciale pentru vacanţe pe litoralul autohton, promovate de operatorii din turism, îi determină pe tot mai mulţi români să-şi facă din timp planurile pentru concediul de vară, mulţi alegând staţiunile de la malul mării. În cifre, de la lansarea programului Înscrieri Timpurii Litoral 2024 – la începutul lunii octombrie anul trecut, până la finalul lunii martie, s-a înregistrat o creştere cu 27% a rezervărilor de sejururi în hotelurile de la Marea Neagră în comparaţie cu intervalul 1 octombrie 2022 – 31 martie 2023, arată datele Litoralulromanesc.ro, cel mai mare turoperator pe acest segment turistic”, informează Litoralulromanesc.ro într-un comunicat dat publicităţii duminică.

Ofertele speciale din programul Înscrieri Timpurii expiră, în mod obişnuit, la 31 martie, însă numeroşi hotelieri au decis să prelungească valabilitatea acestora.

„Dat fiind interesul ridicat al românilor de a-şi rezerva o vacanţă la Marea Neagră pentru vara 2024, am decis împreună cu hotelurile de pe litoral să prelungim programul Înscrieri Timpurii şi în aprilie, iar reducerile la vacanţe ajung până la 40%”, a declarat managerul general al Litoralulromanesc.ro, Ionuţ Nedea.

Rezervările făcute până în prezent arată că, pentru vara acestui an, cele mai căutate staţiuni sunt Eforie Nor, urmată de Mamaia şi Neptun-Olimp. Statisticile arată de asemenea că turiştii care profită de ofertele early booking aleg vacanţe mai lungi decât cei care rezervă last minute.

„Durata medie a sejurului este de 5,5 nopţi, faţă de durata medie a sejurului pe întreg sezonul estival 2023 – de 4,8 nopţi. Există şi turişti care îşi iau vacanţe prelungite la mare, cel mai lung sejur achiziţionat până în acest moment fiind de 30 de zile”, informează documentul citat.

Analiza primelor trei luni ale anului mai arată că în ceea ce priveşte costul unui pachet turistic, un român a plătit în medie 3200 de lei pentru o vacanţă pe litoral.

Sezonul estival 2024 va începe şi anul acesta pe 1 Mai.