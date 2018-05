Românul care face 1 milion de dolari pe an, călătorind prin întreaga lume

Cosmin Bardan are doar 25 de ani si o afacere care ii aduce vanzari anuale de 1 milion de dolari. Nu a mostenit niciun business si nici nu a venit cu “bani de acasa”. S-a luptat sa obtina o bursa in State demonstrand ca a invatat sa joace tenis, desi nimeni nu avea incredere in planurile lui.





Odata ajuns in New York, s-a si angajat, vanzand reclame ce ajungeau si la 50.000$ pentru publicatii ca New York Times, Vogue sau Esquire. Dar si-a dat seama ca, de fapt, tot ceea ce-si doreste este sa faca bani in timp ce calatoreste.

Articolul integral pe BUSINESS24.