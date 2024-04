Rudolf Vizental, ROCA Investments: Va fi un an dificil şi acest an 2024, dar mai bun decât anul trecut. Sunt industrii care nu vor mai fi la fel: industria auto, banking-ul, industria de IT

”Sunt semne că anul acesta este mai bun decât anul trecut, mă refer în special la cele două sectoare în care noi suntem activi (agrifood şi industrie, n.r.). România este foarte conectată la ce se întâmplă în Europa, în special în Europa de Vest. Şi atunci deciziile de la noi sunt importante, dar nivelul european este mult mai important, trebuie să gândim global, fiindcă modificările care ne impactează vin de la acel nivel. Şi sunt foarte multe industrii care se redefinesc. Industria auto nu va mai fi ce a fost odată cu apariţia maşinilor electrice, industria de IT se modifică odată cu apariţia Inteligenţei Artificiale, zona de banking se modifică odată cu apariţia cryptomonedelor şi a variantelor alternative. La fel şi agricultura se modifică prin toate aceste efecte cumulate care creează noul context. Distribuţia se modifică, activitatea de distribuţie logistică. Important în aceste momente este viteza cu care te adaptezi la noile realităţi, să înţelegi cum se reaşează aceste realităţi în economia viitorului. Va fi un an dificil şi acest an 2024. Faptul că este an electoral din punctul nostru de vedere este mult mai puţin important, fiindcă România depinde foarte mult şi de ce se întâmplă în afară. Mai grav pentru noi este că Germania trece printr-o situaţie foarte dificilă, fiindcă noi oarecum ne luăm oxigen şi din acea zonă. Şi atunci ceea ce se întâmplă aici, chiar dacă are conotaţii negative, nu are acelaşi impact ca şi modul în care sunt afectate celelalte economii din Europa de Vest”, a declarat Rudolf Vizental, CEO şi co-fondator al ROCA Investments, pentru News.ro.

Întrebat dacă redefinirea acelor industrii este un lucru pozitiv sau negativ, acesta a răspuns că orice schimbare are şi o componentă bună şi una rea.

Potrivit acestuia, ce se întâmplă în Germania deja se răsfrânge şi în economia românească de un an-doi. În Germania, cel mai mult a fost afectat sectorul de automotive. Economia germană a intrat în recesiune din primul trimestru al anului 2024.

”Este foarte important să înţelegem contextul global, nu doar să gândim local şi ca şi cum am fi o insulă izolată, deoarece pe noi ne impactează tot ce se întâmplă inclusiv pe lanţul de aprovizionare din China, modul în care China are o expansiune fulminantă în ultimii ani, modul în care suferă economiile din vest şi cum reuşim să facem un echilibru între aceste două realităţi”, a adăugat el.

ROCA Investments, companie de private equity din România, celebrează şase ani de activitate pe piaţa locală. Compania anunţă o evaluare curentă înainte de distribuirea dividendelor de 81,64 milioane euro pentru anul 2023, marcând o creştere faţă de valoarea de 78,10 milioane euro raportată în urmă cu un an. Valoarea de piaţă a capitalurilor proprii ale ROCA Investments a crescut de 3,7 ori de la înfiinţare până la finalul anului 2023. În contextul unui an dificil, marcat de instabilitate şi multiple provocări, ROCA Investments a generat un randament al portofoliului de 6,63%.

”Noi ne definim ca un manager de investiţii şi managerul de investiţii este acela care gestionează banii altora şi are o responsabilităţi suplimentare, are autorizări suplimentare. Una din aceste responsabilităţi este să vorbească transparent despre rezultate. Ne-am focusat pe anumite sectoare, care chiar dacă sunt afectate de ciclicităţile economice, am învăţat să fim mult mai rezilienţi la momentele de dificultate şi să ne adaptăm mai repede”, a precizat el.

Compania deţine, ca acţionar majoritar, două holdinguri specializate pe industrii strategice (materiale de construcţii şi agricultură) şi un portofoliu de participaţii minoritare în cinci companii româneşti.

Cifra de afaceri cumulată a companiilor din portofoliu a atins 345 milioane euro în 2023, generând un profit operaţional de 12 milioane euro şi oferind peste 2.000 de locuri de muncă la nivel naţional. De-a lungul celor şase ani de activitate, ROCA Investments a finalizat 25 de tranzacţii şi a realizat două exit-uri semnificative.

ROCA Industry, holdingul de materiale de construcţii, a fost recent admis la tranzacţionare pe piaţa reglementată a BVB. Acesta acumulează un portofoliu de 9 companii active pe piaţa regională şi are o capitalizare de aproximativ 50 de milioane de euro, pregătindu-se să devină un jucător de referinţă pentru relansarea industriei româneşti de construcţii.

Holdingul ROCA AGRI RDF şi-a extins portofoliul cu un IFN destinat finanţării fermierilor, iar la nivel de business, cifra de afaceri a crescut la 183,7 de milioane de euro în 2023, comparativ cu 156,4 de milioane euro în 2022. Această creştere demonstrează adaptabilitatea şi capacitatea de a naviga cu succes prin condiţii de piaţă dificile.

În plus, ROCA Investments deţine şi un portofoliu de participaţii minoritare în 5 companii care au capacitatea de a-şi dubla performanţa în următorii doi ani. Acest segment a generat rezultate notabile, inclusiv evoluţia accelerată a companiei Ensys, specializată în sisteme fotovoltaice, cu o creştere de patru ori a cifrei de afaceri faţă de anul anterior, atingând 137 milioane de euro în 2023.