RUȘII au terminat fondul de rezervă. Intră în banii de pensii

Fondul de rezerva pentru vremuri grele al Rusiei a incetat sa mai existe la 1 ianuarie anul acesta, a anuntat ministerul de finante, citat de Moscow Times. Infiintat in 2008, Fondul de Rezerva a fost un instrument menit sa ajute bugetul in vremuri de criza, mai ales cand petrolul are un pret mic.

Author: Mihai Voican | Sursa: Hotnews | Publicat: 13.01.2018, 10:05 | Actualizat: 13.01.2018, 10:05