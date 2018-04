S-a îndatorat PE VIAȚĂ, fără să știe cum va arăta de fapt locuința sa. Ce a descoperit când a intrat prima oară în apartament

Au fost situaţii când locatarii s-au trezit cu butelii îngropate în curte, în locul racordărilor la gaz. Alţii primesc curent de la dezvoltator – în sistem temporar de organizare de şantier – sau prin cabluri improvizate, trase de la alt consumator. Fapte interzise de lege, surprinse de Inspectorul Pro.

În România, se construieşte într-un ritm ameţitor, care aminteşte de boom-ul imobiliar din 2007-2008. Noile apartamente se cumpără din faza de proiect, iar viitorii proprietari se îndatorează pe viaţă, fără să ştie de fapt cum vor arăta locuinţele lor.

Şi astfel, nu puţini sunt aceia pentru care visul de a avea propria casă s-a transformat într-un coşmar bântuit de pereţi şubrezi, mirosuri neplăcute sau infiltraţii de la ploi. Florin Enache – coordonatorul proiectului BETTER de iniţiativă şi responsabilitate în construcţii – susţine că tinerii se grăbesc prea tare atunci când fac alegerea vieţii lor.

Florin Enache, coordonatorul proiectului #BETTER: “Există acest miraj şi această iluzie că trebuie să cumpăr apartamentul că nu mai găsesc. Că altfel dacă m-aş duce şi aş vedea că n-are, n-are, nu ştiu ce nu îl mai cumpăr. Este foarte debalansată cererea şi atunci se lucrează cu profituri interesante şi se fac lucrurile aşa cum se fac”.

În grabă după profit a dezvoltatorilor de ocazie sunt locuinţe care sunt predate viitorilor proprietari.

Povestea unui tânăr a început în septembrie 2017, când şi-a cumpărat o proprietate în Bragadiru, pentru care va plăti rate timp de 25 de ani.

Proprietar casă: “Ca orice bărbat m-am dus echipat cu bormaşina, flex şi alte lucruri bărbăteşti, am băgat în priză să mă apuc de treabă şi am constatat că de fapt nu este curent deloc. Noi când am văzut casa iniţial nu am avut cum să constatăm dacă avem sau nu curent. În contract a fost stipulate că suntem racordaţi la curent, becuri nu erau în casă”

Omul are acum curent electric, pe organizare de şantier. Cu contractul de partea lui, tânărul se luptă de jumătate de an pentru ca să fie racordat individual. Dezvoltatorul aruncă vina pe firmă care ar fi trebuit să execute racordarea. Lucrarea ar fi trebuit să fie însă gata în momentul semnării contractului de vânzare cumpărare, aşa cum prevede legea.

