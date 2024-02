S-a stins din viață Eduard Tumagian. Trupul neînsuflețit al baritonului ce a făcut istorie la Scala din Milano va fi adus în țara, la Opera Națională

S-a stins din viață Eduard Tumagian, unul din marii reprezentanți ai artei lirice românești. Artist ce a cântat pe cele mai prestigioasele scene ale operei, bartitonul și-a exprimat dorința ca trupul său să fie înhumat în România.

Marele artist a murit în Elveția, sicriul cu corpul neînsuflețit al artistului urmând să fie depus în foaierul Operei Naționale din București sâmbătă, între orele 10.00 și 12.00 pentru cei care vor să-i aducă un ultim omagiu. Slujba de înmormântare va avea loc în aceeași zi la ora 12:30 la Catedrala Arhiepiscopală Armeană ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Bd. Carol I nr 43.

Personalitate marcantă a culturii românești, Eduard Tumagian împlinise luna acesta 82 de ani. Laureat al unor importante concursuri internaționale de la Viena, Paris, Treviso, Barcelona sau Toulouse, Eduard Tumagian a avut o carieră excepțională, derulată pe scenele unor teatre lirice de anvergură precum Scala din Milano, Opera din Berlin, Covent Garden din Londra sau Opéra Bastille din Paris, în spectacole precum ”Rigoletto”, ”SimonBoccanegra”, ”Otello”, ”Traviata”, ”Falstaff” sau ”Paiate”.

S-a stins din viață Eduard Tumagian! Printre dirijorii iluștri cu care a colaborat se numără Riccardo Muti, Claudio Abbado, Alain Lombard și Mstislav Rostropovici. ”M-a ajutat şi destinul, contracte cu teatre mari: Scala din Milano, Covent Garden Londra, Paris (Bastille, Garnier, Radio France etc), Berlin, Viena etc., etc., evoluţii pe podiumul de concerte la Carnegie Hall din New York – „Nabucco” cu New York Philharmonic Orchestra dirijată de Ricardo Mutti – „Beatrice di Tenda” de Bellini şi “Gioconda” tot la Carnegie Hall, Salsburg, Orange, Tel Aviv etc.”, spunea artistul premiat cu Oordinul Naţional de Merit în grad de „Comandor”, „Mare Ofiţer”, Premiul Gloriei în Arta lirică oferit de Uniunea Criticilor Muzicali din România, Cetăţean de Onoare al oraşului Montpellier etc.