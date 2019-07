Salariu de 27.000 DE LEI pentru un angajat la stat

„Am cerut detaşările din mediul privat către ministere. Dacă este vorba despre o detaşasare a unui om cu expertiză cu un salariu corespunzător funcţiei în care sunt detaşat, nu e o problemă. Dar de când am preluat, am văzut foarte mulţi detaşaţi, angajaţi de câteva zile, iar salariul era mai mare decât al premierului, pentru că este obligativitatea să îl transferi cu salariul pe care îl are la firma de unde a fost transferat. E o aberaţie. Nu ne putem juca cu fondurile publice”, a declarat Viorica Dăncilă, pentru DCNews.