Scandal în PSD: Ţuţuianu: O nouă schimbare de guvern ar fi o sinucidere politică

Preşedintele Comisiei SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a solicitat convocarea urgentă a CExN al partidului, precizând că o impune situaţia din ultimele zile, la acest apel raliindu-se fostul ministru al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, şi liderul PSD Neamţ, Ionel Arsene. De asemenea, aceeaşi solicitare au făcut-o primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, filiala din Vaslui a PSD şi social-democraţii din judeţul Olt.

Adrian Ţuţuianu: O nouă schimbare de guvern ar fi o sinucidere politică pentru PSD

O nouă schimbare de guvern ar fi o sinucidere politică pentru PSD, avertizează fostul ministru al Apărării, Adrian Ţuţuianu, care crede că performanţele economice înregistrate în 2017 au fost, în mare parte, anulate de conflictul intern.

Senatorul PSD, Adrian Ţuţuianu, a scris, sâmbătă, pe pagina sa de facebook, că „a luat act de intenţia convocării şedinţei Comitetului Executiv Naţional pentru ziua de luni, 15.01.2018, la cererea mai multor lideri ai partidului”, declarându-se „îngrijorat” de evoluţiile interne din partid.

„Sunt îngrijorat cu privire la evoluţiile interne din partid şi cred că ne aflăm într-un moment de răscruce. Performanţele economice înregistrate în anul 2017, creşterile de salarii şi pensii şi alte lucruri bune ale guvernării au fost, în bună parte, anulate de conflictul intern. Consiliile Judeţene, primarii, oamenii din judeţe au nevoie de un guvern care să le sprijine proiectele. #România are nevoie de stabilitate pentru a continua să se dezvolte. Oamenii aşteaptă de la noi rezultate, locuri de muncă mai bine plătite, autostrăzi, şcoli, spitale etc. Nu cred că putem să o luăm mereu de la capăt din 6 în 6 luni. Ar fi sinucidere politică pentru Partidul Social Democrat o nouă schimbare de guvern. O demisie a Primului Ministru sau o nouă moţiune de cenzură împotriva propriului guvern ar duce partidul din nou la mâna preşedintelui Iohannis (pentru desemnarea premierului) şi la un vot în Parlament, ambele situaţii creatoare de incertitudini”, a scris Ţuţuianu pe facebook.

Fostul ministru este de părere că oamenii din partid trebuie să dea dovadă de responsabilitate şi să conştientizeze gravele prejudicii de imagine pe care le poate înregistra partidul, precum şi riscul „aruncării ţării în instabilitate politică”.

„Este datoria noastră să fim lucizi. Trebuie să strângem rândurile, să analizăm care este cea mai bună soluţie pe baza unei decizii colective şi democratice, făcând apel la toţi oamenii competenţi care pot da un plus actului de guvernare. Nu sunt de acord să sacrificăm partidul şi guvernarea pentru răfuielile şi ambiţiile personale ale unor lideri! Am fost şi rămân un om de partid. Militez pentru unitatea acestuia, diversitatea de opinii şi pentru luarea deciziilor în structurile statutare”, a mai scris Ţuţuianu.

Felix Stroe : Premierul are responsabilitatea guvernării, dar trebuie să aibă şi decizia

„E necesar ca din Guvern să facă parte cei mai pregătiţi oameni pe care îi are partidul. Îmi doresc ca de această dată organizaţiile locale să fie mai implicate, pentru că nu e normal să decidă doar o mână de oameni. Partidul suntem noi, toţi cei care am muncit pentru a câştiga încrederea românilor. Premierul are responsabilitatea actului de guvernare dar trebuie să aibă şi decizia”, a transmis ministrul Transporturilor, Felix Stroe, preşedintele PSD Constanţa.

Stroe a mai spus că speră ca la CEx să se poarte o discuţie serioasă despre cum poate fi democratizată puterea de decizie în partid şi despre ce se poate face pentru ca actuala guvernare să performeze.