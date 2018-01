Scandal monstru la H&M: A început o adevărată REVOLTĂ. Acțiunile companiei au intrat în picaj

Artistul canadian, pe numele său real Abel Tesfaye, s-a declarat ‘şocat şi ruşinat’ de respectiva fotografie, care a declanşat o amplă reacţie online.

Într-un tweet, muzicianul în vârstă de 27 de ani a scris: ‘Sunt şocat şi ruşinat de această fotografie. Mă simt profund ofensat şi nu voi mai colabora cu @HM de acum încolo’.

Colaborarea lui The Weeknd cu gigantul suedez de îmbrăcăminte a început în 2017, atunci când artistul a făcut reclamă la colecţia H&M de primăvară.

Brandul său de îmbrăcăminte, XO, a colaborat, de asemenea, cu H&M pentru a crea mai multe piese vândute în magazinele sale.

Imaginea de prezentare incriminată a fost eliminată de pe site-ul H&M, iar compania şi-a cerut scuze după ce a fost acuzată de ‘rasism’.

‘Înţelegem total şi suntem de acord cu reacţia lui The Weekend în legătură cu această imagine. Ne pare extrem de rău pentru apariţia acestei fotografii şi regretăm inscripţia nepotrivită. Am înlăturat fotografia de pe toate site-urile noastre, iar hanoracele nu mai sunt expuse spre vânzare în magazinele noastre. De asemenea, ne vom revizui procedura internă pentru a evita astfel de situaţii pe viitor. Vom continua discuţiile cu The Weekend şi echipa sa în particular’, a indicat compania într-o declaraţie preluată de Daily Mail.

Potrivit The Independent, artistul nu este singura vedetă care a anunţat că nu mai vrea să aibă de a face cu H&M. Rapperul King Push, spre exemplu, a declarat că nu va mai cumpăra niciodată de la această companie, ‘nici măcar tricouri’.AGERPRES