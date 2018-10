Scandalul se încinge în PSD. Se cere capul lui Firea, pentru că n-a făcut nimic

Consilierul general Orlando Culea a lansat o petitie in care solicita conducerii PSD initierea "urgenta" de alegeri in Organizatia Bucuresti, considerand ca demiterea Gabrielei Firea "este o necesitate". Amplificarea scandalului din filiala PSD are loc in timp ce primarul Capitalei este in Japonia, alaturi de prefectul Speranta Cliseru.

Author: Mihai Voican | Sursa: Ziare.com | Publicat: 24.10.2018, 8:54 | Actualizat: 24.10.2018, 8:54