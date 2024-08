Scara B, comedia toamnei propusă de Pro TV, vine de la producătorii Las Fierbinți /VIDEO

Toamna aceasta, Pro TV pregătește o nouă surpriză pentru fanii comediilor românești. Este vorba de „Scara B”, un nou serial care promite să aducă pe micile ecrane umorul autentic și situațiile cotidiene din viața vecinilor de bloc.

Această nouă producție vine de la echipa din spatele celebrului „Las Fierbinți” și este gata să capteze atenția telespectatorilor cu un mix unic de personaje și povești care reflectă realitatea urbană.

Echipa din spatele „Scara B”

Conceptul Scara B este opera lui Dragoș Buliga, actualul producător al longevivului serial Las Fierbinți. Cu o experiență de aproape 15 ani în realizarea de seriale de succes, Buliga și-a unit forțele cu doi scenariști talentați și actori, Dan Rădulescu și Bogdan Cotleț, pentru a crea un nou micro-univers, de data aceasta în inima Capitalei. Spre deosebire de viața rurală prezentată în „Las Fierbinți”, „Scara B” explorează dinamica relațiilor dintre vecinii dintr-o scară de bloc, aducând un ritm și o structură complet diferite.

„După aproape 15 ani, am creat un nou micro-univers împreună cu doi tineri talentați, Dan Rădulescu și Bogdan Cotleț. De această dată, acțiunea se mută în inima orașului, într-o scară de bloc din București. Vă asigur că are o cu totul altă structură și ritm decât ‘Las Fierbinți’. Am pus mult suflet alături de acest cast absolut senzațional și vă promitem că nu veți regreta!”, a declarat Dragoș Buliga.

Personaje și actori consacrați

Scara B se bucură de o distribuție impresionantă, în care scenariștii nu doar că semnează scenariul, dar și interpretează roluri cheie. Această dublă implicare adaugă un plus de autenticitate și profunzime poveștilor prezentate. Rădulescu a subliniat că această experiență a fost o provocare dublă, debutând ca scenarist în televiziune și, în același timp, jucând într-o producție creată de el însuși.

„A fost pentru prima dată când am și jucat într-o producție scrisă de mine. Asta te obligă să nu dezamăgești, ceea ce reprezintă și obiectivul principal pe care ni l-am propus față de publicul nostru din toamnă: să nu îl dezamăgim”, a declarat Dan Rădulescu.

O nouă producție, o nouă provocare

Antonii Mangov, Programming Director la Pro TV, și-a exprimat încrederea în potențialul noii comedii: „Telespectatorii vor fi încântați de noua comedie, Scara B, care aduce un umor aparte, personaje bine conturate și o distribuție impresionantă. Este o echipă de producție care știe cum să livreze calitate”