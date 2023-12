Şcoala de business The Entrepreneurship Academy anunţă că, pe parcursul studiilor, studenţii au atras finanţări de 26 milioane euro şi de 10,2 milioane de euro după absolvire. Salariul mediu net al unui tânăr absolvent angajat se apropie de 1.500 de euro

”EA – The Entrepreneurship Academy a fost o rampă de lansare pentru o serie de antreprenori tineri care au avut curajul să îşi pună în practică propria viziune de afaceri, în diverse domenii. Facultatea i-a sprijinit pe aceşti tineri să devină antreprenori şi să îşi lanseze business-uri. Aproape 69% dintre absolvenţi lucrează încă la un business pornit înca din facultate şi o treime şi-au găsit un job că urmare a recomandării profesorilor Academiei sau chiar au fost angajaţi în ecosistemului de antreprenori format în jurul facultăţii. Studenţii care s-au angajat au în medie un salariu lunar de aproape 1.500 euro”, anunţă universitatea.

Comunitatea de absolvenţi ai universităţii de business The Entrepreneurship Academy a derulat o cercetare în rândul absolvenţilor, cu scopul de a înţelege mai bine cum a fost evoluţia colegilor lor după terminarea studiilor, din punct de vedere antreprenorial şi profesional.

”Pe parcursul studiilor, tinerii au reuşit să atragă finanţări în valoare de 26 milioane de euro, iar apoi, după absolvire, de 10,2 milioane de euro. Cea mai mare rundă de finanţare a însumat 15 milioane de euro şi a mers spre susţinerea unei idei antreprenoriale din domeniul real estate. Proiectul a fost dezvoltat în ceea ce astăzi este Meta Estate Trust, o companie de tip holding din domeniul imobiliarelor, listată pe piaţă AeRo a BVB. În 2022, antreprenorii absolvenţi EA şi echipele pe care le coordonează au generat venituri pentru afacerile lor de 47,7 milioane de euro şi de 3,1 milioane euro în acest an, iar numărul de angajaţi în companiile create de aceştia ajunge la 426 persoane”, anunţă universitatea.

Studiul arată că 40,6% dintre afacerile care au pornit în timpul universităţii sunt conduse de studenţi, în timp ce 59,4% dintre business-uri sunt deţinute de studenţi.

48,5% dintre respondenţii studiului (absolvenţi şi studenţi EA) fac deja parte dintr-o afacere, 31% sunt angajaţi, 6% sunt freelanceri, iar 7,6% şi-au continuat studiile.

“Tinerii antreprenori educaţi la EA – The Entrepreneurship Academy au iniţiat afaceri în diverse domenii, fie că vorbim de cofetării raw vegane, brutării, firme de organizat evenimente, de fashion sau sosuri. Domeniile în care tinerii absolvenţi lucrează sunt variate, de la e-commerce, retail, IT, fintech, imobiliare, HoReCa, marketing, vânzări, domeniul bancar sau de asigurări. Încurajăm spiritul antreprenorial în rândul tinerilor din România, iar aici, la EA – The Entrepreneurship Academy, orice idee poate fi testată. Le deschidem tinerilor calea spre noi oportunităţi, iar îndrumătorii lor sunt oameni cu afaceri de succes, specialişti din mediul antreprenorial care îi inspiră şi le ghidează paşii. Şi, cum orice idee necesită finanţare, noi le suntem alături studenţilor şi absolvenţilor noştri în procesul de consolidare a unei afaceri, încă de la început, prin comunitatea construită în jurul şcolii. Astfel, există tot timpul cineva care îi îndrumă, lucru care nu se întâmplă şi altora care, de exemplu, înfiinţează un start-up”, spune Ioana Ceauşu, COO EA – The Entrepreneurship Academy.

De asemenea, dintre antreprenorii EA, 68,8% lucrează la o afacere demarată în timp ce studiau la EA, 43,8% au ca partener de afaceri un absolvent sau student EA, în timp ce 84,4% conduc o afacere profitabilă. Mai mult, 47% dintre ei au şapte sau mai mulţi angajaţi.

16,7% dintre respondenţi fac parte din comunităţi şi organizaţii, precum: Aspire Community, Launch – Founders Community, Romanian Business Leaders, Romanian Business Club, Endeavor, Campioni în Business, Cultural Association “Asserculis”, Barcelona Technology School, iDEA Accel.

Absolvenţii freelancers desfăşoară activităţi în domenii precum: digital marketing, trading, fashion şi graphic design. Aproape 20% dintre ei au clienţi internaţionali.

La întrebarea dacă au în plan să îşi deschidă o afacere în viitor, 100% dintre absolvenţi au răspuns că da.

Defalcat pe categorii de industrii, absolvenţii EA – The Entrepreneurship Academy lucrează în IT, retail, e-commerce, vânzări, banking, consultanţă, organizări de evenimente, fintech, cercetare, real estate, asigurări, office design, automotive, food, sistemul medical şi de sănătate, energie regenerabilă, Blockchain, capital de risc.

În organizaţiile din care fac parte, aceştia lucrează la toate nivelurile: 42,9% entry-level, 28,6% high-level, 28,6% middle-level.

79,5% dintre absolvenţi au completat acest chestionar. Vârsta medie a absolvenţilor este de 24 de ani.

EA – The Entrepreneurship Academy funcţionează pe baza unui parteneriat cu Team Academy Amsterdam/Stichting Schoolvision, după un model educaţional existent de peste 30 de ani în Finlanda şi implementat în peste 18 ţări. Facultatea este acreditată internaţional de Team Academy Netherlands, împreună cu Institutul Schoolvision, prin Ministerul Educaţiei, Culturii şi Ştiinţelor din Olanda. Diploma pe care studenţii o obţin la finalul celor patru ani de studii, prin dobândirea celor 240 credite ECTS, este Bachelor Degree – Business Administration in Entrepreneurship şi poate fi echivalată în România la CNRED, conform Ministerului Educaţiei.