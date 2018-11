Scrisoare primită de TĂRICEANU: România e la răscruce. Nu urmați calea iliberală

Intr-o scrisoare obtinuta pe surse de Ziare.com, Guy Verhofstadt, liderul grupului ALDE din PE, precizeaza de la bun inceput ca rezolutia referitoare la Romania a fost adoptata si cu voturile a doua treimi dintre europarlamentarii grupului ALDE european si se arata surprins de faptul ca Tariceanu s-a plans ca rezolutia a fost adoptata “fara consultari”, in baza unor informatii “distorsionate”.

Guy Verhofstadt spune ca adevarul este opus, rezolutia fiind adoptata dupa o comunicare consistenta intre Parlamentul European si Guvernul Roman, precum si intre grupul ALDE din PE si partidul condus de Calin Popescu Tariceanu. In plus, el reaminteste ca s-au purtat discutii despre statul de drept din Romania cu premierul Dancila, cu europarlamentarii Norica Nicolai si Renate Weber, si chiar cu Calin Popescu Tariceanu, care s-a adresat personal grupului ALDE in data de 25 septembrie.

“In permanenta mesajul nostru a fost acelasi: Romania e la o rascruce. Sunt cateva reforme legislative in desfasurare sau incheiate care genereaza preocupare cu privire la mentinerea echilibrului puterilor si a statului de drept”, subliniaza Guy Verhofstadt, reamintind ca aceleasi temeri au fost exprimate si de Comisia de la Venetia sau de expertii GRECO.

Articolul integral pe ZIARE.COM