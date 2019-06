Scutirile care ne divid nația!

Recenta declarație a șefului PNL, Ludovic Orban, prin care pune în discuție oportunitatea continuării scutirii de impozit pentru IT-iști a făcu foarte multă vâlvă în spațiul public. Toate discuțiile, pro și contra, se poartă doar în jurul acestei categorii profesionale neglijând însă faptul că nu doar IT-iștii se bucură de facilități fiscale. În perioada guvernării PSD-ALDE s-au acordat mii de subvenții pentru agricultori: tomate, usturoi etc. De la finele anului trecut TVA în turism și la spa-uri a fost coborât la 5%. Companiile care produc energie verde primesc anual sume importante de pe urma comercializării certificatelor verzi. Costurile sunt suportate de toți consumatorii de energie, inclusiv populația. Biserica este scutită complet de impozite, deși deține suprafețe imense de teren și obține venituri foarte mari. În plus, statul român plătește jumătate din salariul preoților. În sectorul bugetar, angajații primesc în fiecare an vouchere de vacanță în valoare de 1.450 de lei, iar cei de la privat nu prea. Mulți dintre ei au diverse sporuri: de stres, de praf, de calculator etc. Angajații din Armată și Interne au normă de hrană. Totodată, foarte mulți pensionari primesc pensii speciale.

Firmele de construcții beneficiază de scutiri la plata contribuțiilor sociale. Companiile auto primesc reduceri importante pentru mașinile cu tehnologie hibrid, chiar dacă unele folosesc tehnologia mild hybrid. Firmele care se instalează în zonele defavorizate, precum Valea Jiului, beneficiază de scutiri impozit pe profit, scutiri taxe vamale şi TVA etc.

”Scutirile sunt doar o altă otravă cu care politicieni iresponsabili ne divid nația! Divide et impera! Nu există prânz gratis! Pentru scutirile unora dintre noi, restul plătește cu vârf și îndesat… Scutirile creează categorii diferite de cetățeni. Nu așa se construiește o nație… Unui regim fiscal putred de scutiri îi prefer oricând unul fără scutiri, cu o cotă rezonabilă de impozit pe profit, pe venit (aveam, 16%), dar și cu un sistem rezonabil de calcul al contribuțiilor, cu baza de calcul plafonată pe suma veniturilor, indiferent ce fel sau câte venituri avem”, a declarat Gabriel Biriș, fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor, după zarva iscată de declarația lui Orban.

Senatorul liberal Florin Cîțu susține că subvențiile sunt de fapt taxe pentru că ele trebuie să vină de undeva. De asemenea, subvențiile duc la supraproducție și calitate inferioară a produselor și serviciilor în domeniul în care sunt aplicate. ”De aceea auzim de sectoare unde producția este aruncată la gunoi sau serviciile sunt mizerabile. Când nu sunt banii tăi, nu te interesează”, a spus Cîțu.