Se întâmplă pentru prima oară! RAPORTUL care face praf CCR

Este vorba despre “Raport privind opiniile separate ale curtilor constitutionale”, adoptat de Comisia de la Venetia in cea de-a 117-a sesiune plenara din 14-15 decembrie, publicat pe site-ul institutiei.

Documentul institutiei europene face referire la o decizie a Curtii Constitutionale a Romaniei din 22 iunie 2017 care reglementeaza regulile de redactare a opiniei separate sau concurente si care interzice aprecierile sententioase, provocatoare sau cu tenta politica. Raportul aminteste si de faptul ca aceasta decizie a CCR a fost anulata, pe 20 iunie 2018, de catre Curtea de Apel Bucuresti.

“44. Curtea Constitutionala a Romaniei a impus limite stricte privind continutul opiniilor separate. Pe 23 iunie 2017, Curtea Constitutionala a adoptat decizia nr.1/22.06.2017, care interzice ‘aprecierile cu caracter sententios, ostentativ, provocator sau cu tenta politica, precum si cele care duc la o asemenea finalitate’.

Mai mult, ‘opinia separata sau concurenta nu poate transgresa punctul de vedere al judecatorului in asa fel incat sa devina o critica directa a deciziei Curtii Constitutionale’. Potrivit deciziei nr.1/22.06.2017, opiniile separate trebuie predate presedintelui Curtii Constitutionale care cere judecatorului in cauza sa o rescrie daca nu respecta aceste criterii si, daca judecatorul refuza, decide ca opinia separata sau concurenta nu va fi publicata”, arata Comisia de la Venetia, in raport.

Articolul integral pe ZIARE.COM