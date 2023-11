Sebastian Burduja a anunţat încheierea etapei de implementare a proiectelor finanţate prin Programul Electric Up / Ministrul Energiei: Peste 1.500 de beneficiari au fost deja plătiţi

Astfel, Ministerul Energiei menţionează, într-un comunicat de presă, în atenţia beneficiarilor Programului de finanţare Electric Up, că a fost încheiată etapa de implementare a proiectelor. Din totalul de 1.839 de contracte de finanţare au fost implementate peste 1.500 de proiecte cu o valoare totală de aproape 480 milioane lei.

„În ultimele 3 luni de zile am accelerat procesul de implementare a proiectelor şi de finanţare a contractelor depuse în cadrul Electric Up. S-au depus eforturi susţinute din partea echipei Ministerului Energiei pentru a putea definitiva dosarele de decont. Am lucrat împreună inclusiv în weekenduri pe acest program, dar iată că se văd şi rezultatele. Din totalul de 1.839 contracte de finanţare, au fost implementate peste 1500 proiecte cu o valoare totală de aproape 480 milioane lei. Lista proiectelor plătite în baza cererilor şi a dosarelor de decont depuse va fi publică pe site-ul ministerului în zilele următoare,” a transmis Sebastian Burduja, conform sursei citate.

Următoarea etapă a proiectului este cea de monitorizare şi în acest sens atragem atenţia beneficiarilor să asigure funcţionarea tuturor echipamentelor instalate la parametri tehnici asumaţi prin proiect şi să răspundă obligaţiilor contractuale prevăzute în această etapă. În alte condiţii autoritatea va aplica măsuri de recuperare a finanţării.

La începutul anului viitor, va fi lansat apelul Electric Up 2

Ministrul Energiei a mai anunţat că va fi lansat apelul Electric UP 2, la începutul anului 2024.

„Deja pregătim programul Electric Up 2, pe care îl vom demara la începutul anului viitor. Vom mări capacitatea instalată şi vom îmbunătăţi substanţial condiţiile de finanţare, venind în sprijinul nevoilor operatorilor economici,” a mai explicat Burduja, potrivit sursei menţionate.