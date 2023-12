Secretul lui Florin Piersic ținut ascuns o viață întreagă! Marele actor are și o FIICĂ: ”În ea am văzut-o pe sora mea”/VIDEO

Florin Piersic are și o fiică! La 87 de ani, cel mai mare actor al României nu a mai ținut ascuns acest secret de care s-a îngrijit întreaga viață.

Pe lângă Florin Piersic Jr (55 ani), băiatul său cel mare și cel ce profesional calcă pe urmele artistului inconfundabil, și Daniel (46 de ani), ”Mărgelatu” are și o fată, pe care a hotărât să o înfieze în urmă cu zeci de ani. Una dintre cele mai frumoase povești de Crăciun ”desecretizată” de Dan Negru, Maria, este o orfană pe care Florin Piersic a hotărât să o înfieze și să se îngrijească de binele său. A dat cu ochii de ea la filmările pentru o producție istorică și, conform marelui actor, copila era de o frumusețe răpitoare și se ținea discret după el. A descoperit că Maria este orfană și că locuia la o mătușă. Pentru că nu s-a putut ocupa în mod direct de copil a hotărât să o sprijine financiar și, decenii la rând, o parte din banii artistului au ajuns la tânăra astăzi devenită la rândul său mamă.

”Nu mai am părinți. Mama a căzut de pe un car cu fân și a făcut o boală, nu a mai putut să o salveze nimeni. După două săptămâni, a murit și tata”

Secretul lui Florin Piersic ținut ascuns o viață! ”(..) stătea și se uita la mine. Și eu o sesizam. Frumușică, parcă era un cap de-al lui Grigorescu. Am în imagine câțiva dintre pictorii români care au făcut tablouri pe care eu nu pot să le uit niciodată. Și mă uitam la ea, avea și o băsmăluță. Mă urmărea chipul ei. I-am spus pe tine cum te cheamă? «Maria». Zic: «Măriucă dragă, extraordinară ești, dar de ce te uiți așa la mine?». «Pentru că vă iubesc!». «Mă iubești pe mine? De ce?». «Nu știu, dar vă iubesc mult». (…) I-am spus: «unde locuiești, ce fac părinții tăi?». «Nu mai am părinți». Cum? «Mama a căzut de pe un car cu fân și a făcut o boală, nu a mai putut să o salveze nimeni. După două săptămâni, a murit și tata»”, a povestit Florin Piersic despre momentele când a fost cucerit de micuța orfană de lângă Drobeta Turnu Severin și căreia i-a urmărit din umbra pașii în viață, ba chiar a vrut să o aducă la București însă părinții artistului nu aveau puterea să se ocupe de un copil.

Florin Piersic despre fiica sa adoptată: ”În ea am văzut-o pe sora mea”

”Florin, tu ai atâtea probleme, noi suntem deja în vârstă. Te angajezi la un lucru foarte grav, pentru că tu trebuie să o aduci la București». Eram căsătorit, aveam probleme. Atunci i-am ascultat pe părinții mei și de atunci… am spus așa: că tot ceea ce câștig eu de la teatru, salariul meu, îl trimit fetiței acesteia”, a fost promisiunea făcută tatălui său de Florin Piersic. Astăzi mama a două fetițe, Maria și-a botezat copilele după numele lui Florin Piersic: Pe una dintre fetele ei o cheamă Florina, iar pe cealaltă Ștefania, după numele meu. Nu am devoalat până acum povestea asta, pentru că sună a laudă, dar nu este o laudă, e o pomană. E ceva de suflet. Eu în ea am văzut-o pe sora mea”.

