Șefii Tel Drum, Petre Pitiș și Nicoleta Pene, vor să fie uitați. Solicitarea lor

Realitatea TV și Realitatea.net au primit o solicitare de la directorul general al Tel Drum, Petre Pitiș, în care se solicită ștergerea datelor cu caracter personal care îl privesc, în baza regulamentului GDPR. Aceeași solicitare a fost transmisă și de Nicoleta Pene, director comercial Tel Drum.

Petre Pitiș ne cere să ștergem toate informațiile legate de el: fotografii cu el, informații despre el, situația lui juridică.

”Va solicit sa procedati imediat si sa imi respectati dreptul la stergerea datelor ,,dreptul de a fi uitat” prevazut de art 17 din regulament”, se arată în solicitare.

”Va rog sa luați măsuri urgente întrucât îmi sunt folosite in mod neautorizat și abuziv datele cu caracter personal! Va mulțumesc pentru înțelegere”, se arată în mesajul Nicoletei Pene.

Solicitarea Nicolei Pene a fost trimisă căre: Rise Project, Realitatea.net, Realitatea TV, Digi 24, B1 TV, Televiziunea Română, Evz.ro, Adevărul și stiripesurse.ro.

Regulile GDPR nu se aplică în prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri jurnalistice.

In conformitate cu prevederile art. 7 Capitolul III – DEROGARI din ”Legea 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date” sunt exceptate prin derogare de la aplicarea prevederile GDPR (CAP. II,III,IV,V,VI,VII,IX) – Prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri jurnalistice sau in scopul exprimarii academice, artistice sau literare.

Articolul integral pe REALITATEA.NET