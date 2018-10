Semnal de alarmă: România a devenit mai riscantă decât Grecia

Riscul asociat unei economii reprezintă sentimentul investitorilor faţă de datoria guvernului. Un risc mare înseamnă o încredere scăzută în capacitatea statului de a-şi plăti datoria. Spre exemplu, obligaţiunile emise de Guvernul României, cu scadeţă de 10 ani, oferă un randament de circa 5%, comparativ cu cele emise de statul grec, care au un randament de 4,22%, sau cel ungar, cu 3,82%. În urmă cu un an şi obligaţiunile româneşti ofereau un randament de 4%. Randamentele scad pe măsură ce interesul investitorilor de a le achiziţiona este mai mare.

Această reticenţă a investitorilor se observă foarte uşor pe piaţa imobiliară. În România se înregistreaza doar 8% din tranzacţiile la nivelul regiunii, aproape jumătate faţă de Ungaria şi de peste trei ori mai puţin decât în Cehia.

„Motivul este dat de percepţia asupra pieţei, lipsa produselor la vânzare şi lipsa capitalului autohton. Până la intrarea pe piaţă a companiei Dedeman nu am avut o prezenţă clară a capitalului românesc în imobiliare“, a declarat Andrei Văcaru. Fraţii Dragoş şi Adrian Pavăl, proprietarii retailerului de bricolaj Dedeman, au cumpărat în vara acestui an complexul de birouri The Bridge din Bucureşti, viitorul sediu central al BCR, pentru o sumă ce depăşeşte 150 mil. euro, potrivit informaţiilor Capital.

Articolul integral pe CAPITAL