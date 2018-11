Sfaturi privind cumpărarea unei mașini second hand

Niciodată nu poți avea încredere într-un vânzător. Niciodată nu poți ști ce fel de mașină vrea să-ți vândă o anumită persoană. Din păcate, există multe persoane care încearcă să vândă mașini de proastă calitate.

Există persoane care nu-și cumpără o mașină second hand, ci o problemă pe patru roți. Ca să nu vi se întâmple acest lucru, în acest articol vă vom oferi câteva sfaturi privind cumpărarea unei astfel de mașini.

Înainte de a verifica mașina atât în ​​exterior, cât și în interior, este bine să-i puneți câteva întrebări vânzătorului. Prima întrebare trebuie să fie următoarea: Care este motivul pentru care vindeți mașina? Este posibil să vi se răspundă că vrea să cumpere alta, că nu prea o folosește sau diferite alte motive.

Indiferent de motivul spus, acordați atenție argumentelor pe care le oferă și dacă într-adevăr îi este greu să se despartă de vehicul. Dacă mașina nu i-a creat probleme, este normal să-i fie greu să o vândă, însă dacă aceasta a fost o sursă constantă de probleme, atunci va dori să scape de ea cât mai curând posibil.

Încercați să vă dați seama dacă spune cu toată încrederea că mașina sa este în stare perfectă, deși dacă știe să se prefacă, își va juca bine rolul.

De asemenea, pentru a descoperi dacă mașina este în stare bună, trebuie să întrebați vânzătorul câți proprietari a avut, dacă a avut accidente majore, dacă mașina a stat în garaj, câți km a parcurs pe an cu ea, dacă are facturi cu eventuale reparații făcute etc.

Acest set de întrebări vă poate ajuta să vă dați seama dacă vânzătorul este de încredere. Dacă pare deranjat de astfel de întrebări, atunci ar trebui să vă îndoiți de sinceritatea sa. Este absolut normal să puneți astfel de întrebări și să vi se răspundă la ele, deoarece acestea fac parte din procesul de cumpărare și vânzare.

După ce i-ați pus întrebările pe care le aveți de pus, trebuie să treceți la treabă și să inspectați personal vehiculul pentru a vedea dacă totul este în ordine. Acum este momentul să verificați dacă ceea ce v-a spus vânzătorul este adevărat sau dacă a mințit.

Acum vă puteți întreba la ce trebuie să vă uitați când cumpărați o mașină și de unde să începeți. În primul rând, trebuie să verificați exteriorul. Verificați dacă este lovită sau prezintă zgârieturi. Dacă acestea sunt mici și nu sunt evidente, acestea nu ar trebui să vă împiedice să o cumpărați. Puteți eventual negocia prețul.

Un alt aspect care trebuie avut în vedere se referă la asimetriile caroseriei.De exemplu, faptul că un far nu se află la aceeași înălțime cu altul. Acest lucru v-ar putea indica că a existat o lovitură în trecut care nu a fost reparată corect. Dacă vânzătorul nu v-a spus despre asta, înseamnă că nu este de încredere. De asemenea, nu uitați să vă uitați la anvelope, deoarece ele intră în contact direct cu asfaltul. Verificați dacă anvelopele sunt în stare bună și măsura este cea corectă.

Verificați toate luminile pentru a vedea dacă funcționează corect. Schimbați diferite viteze fără a porni mașina și asigurați-vă că nu auziți niciun un zgomot în timpul schimbării. Acum este timpul să deschideți capota și să verificați sistemul de prindere a farurilor, punctele frontale și suporturile pentru amortizoare etc. Dacă există vreo problemă și vânzătorul nu v-a spus de ea, nu ar trebui să aveți încredere în el.

Profitând de faptul că capota este ridicată, aruncați o privire la motor. Chiar dacă nu aveți prea multe cunoștințe despre mecanică, există diferite lucruri pe care le puteți observa și verifica dacă sunt în ordine. De exemplu, dacă nu există scurgeri de ulei, dacă motorul este curat etc.

Cereți proprietarului să pornească vehiculul. Vedeți dacă, în timpul pornirii mașinii, zgomotul nu este prea mare. În acest caz, este posibil ca unele suporturi ale motorului să fie deteriorate.

Verificarea mașinii înaintea achiziționării este foarte importantă. Aceasta ar trebui să treacă printr-un control riguros. Însă, dacă nu vreți să aveți bătăi de cap, vă recomandăm ca atunci când vă decideți să cumpărați o mașină second hand, să apelați la un dealer autorizat.

Achiziționarea mașinii dintr-un parc auto online, de exemplu, vă va scuti de verificări, de interogări, de negocieri cu diferiți vânzători etc. Dintr-un parc auto online precum cel al firmei Auto Rulate București, vă puteți cumpăra o mașină second hand trecută printr-un control riguros. Astfel, veți avea siguranța că mașina cumpărată este de cea mai bună calitate.

Din acest motiv, drumul către cumpărarea unei mașini second trebuie să vă ducă la Auto Rulate București! Spor la cumpărături!