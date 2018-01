Sfin.ro: Metode romanesti de sifonare a banilor...

Iulian Stanciu stie ca Emag nu are viitor in actuala structura, de fapt el a provocat in mare masura dezastrul de azi, mutand banii din buzunarul Naspers in buzunarul propriu, folosind cateva metode „clasice”:

Flanco, magazin care vinde 90% aceleasi produse pe care se bazeaza Emag, detinut 100% de Iulian Stanciu, primul magazin „extern” listat in Emag Marketplace. Surpriza: pe cele mai bine vandute produse, pe cele mai bune promotii, Flanco listeaza produsele cu 0,ceva% sub pretul Emag. Evident, Flanco face vanzarile si Emag ramane cu cheltuielile. Iar comisionul platit de Flanco lui Emag este de numai … 15 ori!!! mai mic decat cele platite de alti parteneri din Marketplace.

