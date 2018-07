Simona Halep, declarație INCREDIBILĂ. ”Vreau să fac orice în afară de tenis”

Simona Halep este prima jucătoare din top 10 WTA care pierde în fața unei jucătoare fără experiență la turneul de la Wimbledon din ultimii 10 ani.

”Nu voi găsi scuze pentru acest meci, ea a meritat să câștige, dar totuși sunt tristă pentru mine”, a spus Simona.

”Cu siguranță, am dat tot ce am putut pe partea de joc. M-am luptat până la sfârșit pentru fiecare minge. Am avut o atitudine negativă, am vorbit prea mult. Cred că din cauza obosealii, pentru că sunt extrem de obosită, nu am putut să mă concetrez pentru fiecare minge. Am fost în fruntea meciului, am fost sus și nu am putut termina. Nu sunt dură, sunt doar realistă şi cinstită cu mine. Recunosc că am avut o atitudine neprofesionistă”, a mai precizat Halep, potrivit Reuters.

Simona Halep a jucat deja 44 de partide în turul WTA în acest an, ajungând până în finala de la Australian Open și devenind primul român din ultimii 40 de ani care câștigă un titlu de Grand Slam, după ce a dominat finala de la Roland Garros.

mai multe, pe Pro TV