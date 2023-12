SONDAJ: Principalele reguli pe care turiştii le încalcă în camera de hotel: fac gălăgie în afara orelor de program, fac check out-ul mai târziu decât ora agreată, fumează în cameră sau fură prosoape

”A fost un an foarte bun pentru jucătorii din industria turismului din România, mai ales că, pentru prima dată după perioada post-pandemică, nu au mai existat interdicţii şi restricţii de călătorie, iar românii şi-au reluat activităţile şi planurile de vacanţă. Potrivit unui sondaj realizat de platforma hotelieră online Travelminit.ro, 51% dintre hotelierii şi proprietarii de pensiuni, vile şi case de oaspeţi se declară mulţumiţi de rezervările înregistrate la unitatea lor de cazare în 2023. 33% dintre respondenţi au adoptat o poziţie neutră, iar restul consideră că puteau avea un an turistic mai bun. Mai mult decât atât, 50% dintre cei chestionaţi susţin că a fost chiar cel mai bun an pentru industria turistică din România de după pandemie”, arată platforma.

Sondajul Travelminit arată şi care sunt principalele reguli pe care turiştii le încalcă în cameră sau în unitatea de cazare aleasă.

”De exemplu, potrivit voturilor hotelierilor, 26.3% fac gălăgie în afara orelor de program, deşi cele mai multe hoteluri şi pensiuni au un program de odihnă bine definit. 21% dintre respondenţi susţin că turiştii fac check out-ul care se face mai târziu decât ora agreată, în timp ce 20.1% au menţionat fumatul în cameră împotriva regulilor unităţii de cazare. În plus, unii turişti vin cu mai multe persoane decât specifică în detaliile rezervării, pentru a nu plăti suplimentar sau nu anunţă că sunt însoţiţi de un animal de companie. De asemenea, hotelierii se confruntă şi cu cerinţe speciale din partea lor: setarea unei anumite temperaturi în camere, organizarea unor surprize pentru cei dragi, organizarea unor mese speciale sau room service”, se menţionează în sondaj.

În ceea ce priveşte lucrurile pe care turiştii le sustrag din camerele de hotel, se pare că prosoapele sunt cele care dispar cel mai des. Urmează produsele de îngrijire a corpului şi obiectele de decor, cum ar fi veiozele, tablourile şi nu numai.

Pe de altă parte, hotelierii susţin că nu prea există sancţiuni şi că, de cele mai multe ori, îşi asumă direct pierderile. 63.2% dintre respondenţi spun că nu impun taxe în cazul nerespectării unor reguli, în timp ce restul decid să interzică accesul ulterior în unitatea lor de cazare pentru turiştii problematici.

Ce îşi doresc operatorii din turism pentru 2024?

Noul an se anunţă a fi unul promiţător pentru turismul naţional, mai ales că şi hotelierii fac planuri în acest sens. Conform datelor Travelminit.ro, 32.9% dintre ei şi-au setat obiectivul de a creşte numărul de turişti în România, 19.1% vor să sporească investiţiile în infrastructura turistică, iar 17.8% vizează dezvoltarea şi promovarea durabilă a turismului. Celelalte voturi s-au împărţit în mod egal între implementarea unor măsuri eficiente pentru gestionarea crizelor în turism, îmbunătăţirea imagini României în străinătate ca destinaţie turistică, investiţii noi în locurile de agrement şi diversificarea ofertei turistice.

În ceea ce priveşte sentimentul cu care hotelierii întâmpină noul an din perspectiva turismului, se pare ca 48% dintre ei sunt optimişti, 27.1% sunt realişti, 20% se arată îngrijoraţi, iar 4.9% privesc cu pesimism evoluţia industriei.

De asemenea, există un plan general pentru dezvoltarea unităţilor de cazare în următorul an: 72.9% dintre respondenţi spun că au drept obiectiv extinderea sau îmbunătăţirea serviciilor pe care le oferă turiştilor. Printre aspectele vizate de ei se numără: creşterea numărului de camere disponibile, dezvoltarea zonei de joacă pentru copii, extinderea zonei SPA, implementarea unor tehnologii inovatoare, îmbunătăţirea serviciilor de restaurant şi a meniului, dezvoltarea zonei de fitness şi extinderea facilităţilor de parcare.

Cei care nu au un astfel de plan în 2024 au invocat următoarele motive: fonduri insuficiente, perspective economice incerte, orientarea către menţinerea calităţii actuale, condiţii de piaţă nefavorabile extinderii, dar şi o stabilitatea a cererii de servicii din prezent, care nu justifică o dezvoltare imediată.

Fondată în Cluj-Napoca, compania Travelminit este unul dintre cei mai mari jucători pe piaţă rezervărilor hoteliere din România din 2017. Portofoliul Travelminit conţine 7.500 de unităţi de cazare (hoteluri, pensiuni, apartamente) din România active pe platformă şi acoperă o gamă largă de cazare în toată ţara (litoral, munte, destinaţii balneoclimaterice şi oraşe mari), fiind lider pe piaţa rezervărilor cu card de vacanţă. Din 2020, Travelminit face parte din Szallas Group, care are în portofoliu 12 platforme hoteliere în Centrul şi Estul Europei (România, Ungaria, Polonia, Cehia, Croaţia), cu vânzări de peste 200 milioane de euro şi peste 500 de angajaţi.

În 2022, Szallas Group (inclusiv Travelminit) a fost achiziţionat de către Wirtualna Polska Holding, una dintre principalele companii de e-commerce şi media din Polonia, cotată la bursă şi cu sediul în Varşovia.