Şova, atac la Olguţa Vasilescu: Nu am făcut înţelegeri

”Nu mi s-a cerut oficial demisia. Demisia poate fi o soluţie, dar oficial nu mi-a cerut-o nimeni. De asemenea, nu mi s-a reproşat activitatea de la minister. Eu îmi continui programul normal. Azi am fost la întâlnirile stabilite, particip la Guvern împreună cu doamna prim-ministru la întâlnirea cu importanţi lideri ai PE în perspectiva preluării de către România a preşedinţiei Consiliului UE. Deocamdată, eu îmi fac treaba aici. Cred că am căzut la mijloc. Ştiu însă că am deranjat cuiburi de viespi pe care nu le-a deranjat nimeni timp de 20 de ani. Nu sunt fericiţi nici antreprenorii care au de dat bani statului român pentru că am cerut să li se calculeze penalităţi pentru că au întârziat lucrările la autostrăzi, nu şi-au făcut treaba. Niciunul nu e fericit, dar pe şantiere se lucrează. De frică”, a declarat pentru Capital Lucian Şova.

El a subliniat că nu a făcut nici înţelegeri cu nimeni, ”aşa cum au făcut unii cu Ion Rădoi (şeful sindicatului de la Metrorex, n.r.), chiar înainte să ajungă miniştri”. ”Dacă CEX sau preşedintele partidului îmi vor cere public demisia, o voi scrie imediat”, a adăugat Şova.

Articolul integral pe CAPITAL