Stadioanele rușilor încep să se DĂRÂME...

A inceput furtuna in Rusia chiar in timpul ceremoniei de decernare a Cupei Mondiale, castigata de Franta in fata Croatiei.

Ploaia abundenta din cele doua zile de la finala au facut ca doua arene construite special pentru Mondial sa inceapa sa se surpe. E vorba despre arenele din Volgograd si Nizhny Novgorod. Presa rusa da vina pe constructia neglijenta si facuta in graba de rusi ce ameninta acum constructii intregi pentru care s-au platit sute de milioane de euro.

Mai multe zone de langa cele doua arene s-au surpat in urma ploilor abundente, iar intregile arene risca sa se prabuseasca, daca autoritatile nu vor interveni rapid.

Rusia a cheltuit 12,7 miliarde de dolari pentru ridicarea unor stadioane şi pentru infrastructura necesară, iar premierul rus a anunţat recent că tot atâţia bani se vor duce în anii următori pentru întreţinerea acestora.

