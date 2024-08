Ștefan Bănică Jr. victima unui fake news ce i-a îngrozit familia: ”…sunt într-o stare gravă la spital! Nu știam!”

Ștefan Bănică Jr., unul dintre cei mai iubiți artiști din România, a fost recent ținta unui fake news. Zvon fals care i-a adus familia și fanii într-o stare de îngrijorare profundă.

O știre neadevărată răspândită rapid pe rețelele de socializare, a anunțat că solistul ar fi fost implicat într-un grav accident rutier în județul Buzău.

Știrea falsă care a scandalizat publicul și familia artistului

Totul a început cu o postare anonimă pe internet, care susținea că „Ștefan Bănică Jr. a fost implicat într-un accident de circulație pe drumul DN10, în localitatea Cislău, și se află în stare gravă la Spitalul Județean Buzău”. Această informație a generat o undă de șoc în rândul fanilor și al familiei artistului, care au primit vestea cu îngrijorare. În scurt timp, știrea falsă a devenit virală. Admiratorii au început să trimită mesaje de susținere, îngrijorați de starea de sănătate a idolului lor.

Reacția lui Ștefan Bănică Jr.: „Nu mai este o glumă!”

După ce a aflat despre știrea falsă, Ștefan Bănică Jr. a decis să reacționeze public. Solistul a dezmințit categoric informațiile și și-a exprimânt revolta față de astfel de practici. Într-un mesaj postat pe conturile sale oficiale, artistul a povestit cum el și familia sa au fost afectați de această minciună.

„A apărut o informație în online cum că am avut un accident de mașină în jurul Buzăului. Și că sunt într-o stare gravă la spital! Nu știam. Am aflat odată cu voi. Apoi am aflat cu stupoare că cineva sub anonimat suna la presă să vândă această „știre”!”, a scris Bănică Jr. în postarea sa. Cântăreul atrage atenția asupra pericolului pe care astfel de informații false îl pot reprezenta pentru familie și carieră.

Impactul fake news-ului asupra familiei și fanilor

Ștefan Bănică Jr. a subliniat că știrea falsă ar fi putut avea consecințe grave, mai ales asupra mamei sale, în vârstă de 84 de ani. Care s-ar fi putut speria teribil dacă nu ar fi fost alături de el în momentul în care a aflat despre această minciună. Artistul a primit numeroase telefoane și mesaje de la prieteni, cunoscuți și fani. Aceștia voiau să se asigure că este în regulă și să afle dacă mai poate susține spectacolele programate.

„Fiți atenți, verificați sursele!”

În mesajul său, Bănică Jr. a tras un semnal de alarmă cu privire la răspândirea știrilor false. Totodată a îndemnat publicul să fie precaut și să verifice informațiile înainte de a le crede sau distribui. El a menționat, de asemenea, că va lua măsuri legale împotriva celor care au lansat această știre falsă. Bănică a invocat articolul 404 din Codul Penal, care sancționează comunicarea de informații false.

Ștefan nu este singura celebritate care a fost victima unui astfel de atac. Iar astfel de practici pot avea efecte devastatoare. Nu doar asupra persoanelor vizate, ci și asupra celor din jurul lor.