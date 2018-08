Stelian Tănase: România, ARUNCATĂ cu 30 de ani înapoi. Avem o Jandarmerie de tip comunist

Stelian Tănase spune la RFI că nu vede în Opoziţie „nişte creiere politice mai deosebite. Deşi noi spunem că Dăncilă, Dragnea şi ceilalţi s-au ascuns şi nu spun nimic şi Opoziţia s-a cam ascuns, încă n-a formulat nimic. De exemplu, aş vedea ca liderii Opoziţiei să vină cu o declaraţie de acord sau de luptă comună şi de câteva teze pentru perioada următoare, pentru că proiectele nu se nasc din nimic şi nici electoratul nu este câştigat numai pentru că noi vărsăm lacrimi pentru nenorocirea de vineri. Am scris un articol pe blog, care se numeşte chiar aşa, „Vinerea neagră”. Este un moment capital pentru România şi e un moment care aruncă România cu 30 de ani înapoi. Aşa ne văd şi cancelariile europene, aşa ne vede şi presa internaţională. Imaginea României s-a prăbuşit. E un moment pentru Opoziţie să aibă o atitudine mai articulată decât bălmăjeala de până acum”.

Stelian Tănase consideră că imaginea Jandarmeriei s-a prăbuşit: „Ea s-a prăbuşit şi în România şi în străinătate, în primul rând pentru brutalitatea, violenţa cu care a acţionat, la ordin politic, dar s-a prăbuşit şi din cauza neprofesionalismului, felului în care s-a năpustit, atacului în afara legii. Cred că vor fi procese la CEDO cu nemiluita (…). Toate astea puse cap la cap arată o Jandarmerie depăşită, o Jandarmerie de tip comunist, de tip batalioane de asalt, conduse de nişte tipi cu o mentalitate comunisto-nazistă. Am văzut nişte filme din anii 30, din Germania. Acolo am văzut asemenea secvenţe. Am mai văzut asemenea secvenţe în Piaţa Roşie din Moscova şi la Istanbul, în urmă cu doi ani. Jandarmeria noastră a comis-o. Cred că trebuie reformată din rădăcini. Trebuie nişte demisii urgent, începând de la doamna Carmen Dan, poate V.V. Dăncilă, pe care cred că PSD o va demite înainte de 1 ianuarie, aşa cred eu, e o părere. Trebuie comandanţii jandarmilor demişi şi unii dintre ei, care au greşit grav, trimişi în Tribunal. Jandarmeria trebuie să schimbe complet şi numele şi faţada şi uniformele, în speranţa că va face uitată barbaria de vineri noapte”.