Stenograme din dosarul corupției din Sănătate: Putem să facem și-o sponsorizare în Pampers; Îi dăm 100 de lei pe dosar

Dosarele unor pacienti erau vanate inca din spital de firmele de ingrijire la domiciliu, potrivit datelor din ancheta DNA privind fraudele de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) . Afaceristii faceau cadouri si sponsorizari unor spitale si medici prescriptori, pentru a primi cat mai multi pacienti, banii pentru tratamente urmand sa fie decontati de stat.

“Si maine ma duc la ora 11 sa vorbesc cu doctorita si cu asistenta-sefa de la Chirurgie plastica, care deja mi-a zis de-acuma, o sa ne dea tot! Numai ca la un numar de dosare o sa facem noi o intelegere cu ei, la un numar de 50-60 de dosare, le facem si lor o… N-auzi, fata, ce duc astia la 50 de dosare? Cica doua galeti de Vinarom?”

Afirmatiile apartin Adrianei Rosmenteniuc, administrator al unei firme de ingrijiri medicale la domiciliu, care sa straduia sa obtina cat mai multe contracte de la spitalele din Bucuresti.

Afacerista este una dintre cele 59 de persoane trimise in judecata in mega-dosarul privind fraudarea CNAS. De asemenea, au fost trimise in judecata 31 de firme si asociatii, care aveau ca obiect ingrijirile la domiciliu sau aziluri pentru batrani.

Afacerista discuta cu partenera sa cum sa “sponsorizeze” anumite unitati medicale sau doctori pentru a obtine mai multe contracte decontate de CNAS.

Procurorii DNA au trimis în judecată 90 inculpaţi – între care persoane din conducerea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti (CASMB) şi funcţionari din aceste instituţii, dar şi firme de îngrijiri medicale – în dosarul decontărilor fictive de servicii medicale. Potrivit DNA, peste 4,5 milioane euro din fondurile CASMB au fost fraudate prin decontarea nelegală a unor servicii de îngrijiri medicale la domiciliu fictive.

